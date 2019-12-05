Госдума проголосовала за рост возмещения по ряду вкладов до 10 млн рублей

Получение повышенного страхового возмещения коснется не всех российских вкладчиков. До 10 млн рублей по страховке смогут получить физлица при наличии особых обстоятельств.

- Сегодня можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, - напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект. - Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения.

Если у банка отзывается лицензия, то люди рискуют потерять свои средства, отметил он. После вступления закона в силу вкладчики с "особыми обстоятельствами" смогут забрать 10 млн в виде возмещения вместо 1,4 млн.

Какие же обстоятельства станут "особыми"? Согласно законопроекту, это продажа жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения или их части. И еще - получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, а также получение социальных выплат и пособий. И наконец, это исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.

То есть, если на вкладе, к примеру, лежат деньги в результате продажи квартиры или возмещения ущерба, то страховка повышается.

Проект был внесен депутатами по итогам обсуждения с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. После принятия этого закона "граждане будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики", резюмировал Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты предложили придать нормам законопроекта обратную силу, то есть распространить увеличение суммы возмещения на вкладчиков банков, у которых уже отозвали лицензию. Замглавы Минфина Алексей Моисеев не исключил возможности принятия такой нормы в пользу находящихся в трудной жизненной ситуации вкладчиков. Это может произойти при рассмотрении документа во втором чтении.

Это еще не все новшества, которые несет законопроект. Документ распространяет систему страхования вкладов на денежные средства некоммерческих организаций (НКО) социальной направленности. Кроме того, это коснется садоводческих некоммерческих товариществ, ТСЖ, религиозных и ряда других организаций. Максимальное возмещение по их счетам в банках не будет превышать стандартные 1,4 млн рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (один из инициаторов поправок) пояснил, что сейчас в России 583 тысячи НКО, на счетах которых находится около 1,5 трлн рублей. Если вдруг кредитные организации, где лежат их деньги, лишатся лицензии, то страховые выплаты составят 24 млрд рублей. Но это крайне маловероятный сценарий. Дополнительная нагрузка на фонд страхования вкладов в результате принятия законопроекта оценивается как незначительная.

В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.