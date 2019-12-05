Госдума рассмотрит проект об уголовной ответственности для коллекторов

Госдуме предстоит рассмотреть проект об уголовной ответственности для незаконных коллекторов. Документ уже существует в рабочем варианте и будет согласован с ведомствами. Об этом сообщили в профильном комитете Госдумы.

Сейчас коллекторам, которые действуют вне правового поля, грозят административные меры. Однако практика показала, что они недостаточно эффективны, заявил журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Предлагается предусмотреть административную преюдицию для коллекторов, рассказал он.

Напомним суть этого понятия: если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за однократное правонарушение, то при его повторном совершении человек подвергается уже уголовной ответственности.

Таким образом, если коллектор нарушает закон повторно, то предлагается предусмотреть уголовную ответственность - это будет нормой нового законопроекта.

Уже имеется рабочая версия документа, которая будет это предусматривать, рассказал Пискарев.

В специально созданную для подготовки инициативы рабочую группу вошли представители Центробанка, Минюста и МВД, Федеральной службы судебных приставов, Генпрокуратуры, а также комитетов Госдумы по финансовому рынку и по госстроительству и законодательству. Рабгруппу возглавит зампред комитета Николай Рыжак.

Депутаты еще не получили официальных отзывов от всех ведомств, и приняли решение собраться 9 декабря. На заседании в этот день будет рассмотрена позиция всех структур, которые так или иначе заняты вопросами правового регулирования детальности коллекторов.

- Надеемся, что в скором времени мы выйдем на итоговый документ, - добавил Пискарев.

Работа над законопроектом идет по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он призвал изучить вопрос ужесточения ответственности за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до уголовной.

Свою позицию по этому поводу ранее высказала депутатам глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая заявила, что необходимо установить жесткие формы контроля и ответственности за незаконную коллекторскую деятельность.