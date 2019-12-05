Госдума рассмотрит проект об уголовной ответственности для коллекторов

Новости

Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается 12:51
В Краснодаре москвича осудили за драку с полицейским в аэропорту 12:51
В столичных МФЦ покажут вновь рассекреченные документы военных лет 12:50
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси 12:48
Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР 12:48
Что делать, если коллектор требует чужой долг 12:47
В Прикамье в школах и детсадах нашли молочные фальсификаты 12:40
Видео: В Петербурге девушка на Audi протаранила более десятка машин 12:35
Пассажирку разбившегося в Забайкалье автобуса по ошибке признали мертвой 12:28
Главный архитектор Воркуты стал фигурантом уголовного дела 12:25
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации 12:19
В Бурятии годовалый мальчик насмерть обварился кипятком 12:19
В Кузбассе при ремонте храма обрушились строительные леса 12:17
АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому 12:12
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 12:11
Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара на нефтепроводе 12:07
В Приамурье построили мост за 4,7 млрд рублей 12:01
"Яндекс" назвал самых популярных артистов 2019 года 11:56
Суды Петербурга вторую неделю подряд эвакуируют из-за писем о бомбах 11:51
Министр экономического развития Алтайского края ушел в отставку 11:43
Исследование опровергло известный стереотип об ошибках 11:42
МИД РФ предупредил о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии 11:41
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС 11:37
"Вечерний Урбан": в 11-й раз определены лауреаты премии Urban Awards 11:36
В Думе инициировали проверку организаторов забастовок таксистов 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 12:41
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит проект об уголовной ответственности для коллекторов

Текст: Татьяна Замахина
Госдуме предстоит рассмотреть проект об уголовной ответственности для незаконных коллекторов. Документ уже существует в рабочем варианте и будет согласован с ведомствами. Об этом сообщили в профильном комитете Госдумы.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Сейчас коллекторам, которые действуют вне правового поля, грозят административные меры. Однако практика показала, что они недостаточно эффективны, заявил журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Предлагается предусмотреть административную преюдицию для коллекторов, рассказал он.

Напомним суть этого понятия: если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за однократное правонарушение, то при его повторном совершении человек подвергается уже уголовной ответственности.

Таким образом, если коллектор нарушает закон повторно, то предлагается предусмотреть уголовную ответственность - это будет нормой нового законопроекта.

Уже имеется рабочая версия документа, которая будет это предусматривать, рассказал Пискарев.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту

В специально созданную для подготовки инициативы рабочую группу вошли представители Центробанка, Минюста и МВД, Федеральной службы судебных приставов, Генпрокуратуры, а также комитетов Госдумы по финансовому рынку и по госстроительству и законодательству. Рабгруппу возглавит зампред комитета Николай Рыжак.

Депутаты еще не получили официальных отзывов от всех ведомств, и приняли решение собраться 9 декабря. На заседании в этот день будет рассмотрена позиция всех структур, которые так или иначе заняты вопросами правового регулирования детальности коллекторов.

- Надеемся, что в скором времени мы выйдем на итоговый документ, - добавил Пискарев.

Работа над законопроектом идет по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он призвал изучить вопрос ужесточения ответственности за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до уголовной.

Свою позицию по этому поводу ранее высказала депутатам глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая заявила, что необходимо установить жесткие формы контроля и ответственности за незаконную коллекторскую деятельность.

Власть Работа власти Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС