Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 418-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в статью 32 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2016, N 27, ст. 4209) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) проведения служебной проверки в соответствии со статьей 59 настоящего Федерального закона.";

2) часть 21 признать утратившей силу;

3) в части 3 слова "по вине гражданского служащего" исключить;

4) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по любому из оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, денежное содержание ему не сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами. В период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по любому из оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, ему сохраняется денежное содержание по замещаемой должности гражданской службы на период такого отстранения.".

Президент Российской Федерации В. Путин