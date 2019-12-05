Граждане получат компенсацию за необоснованные отказы возбуждать дело

Новости

В Краснодаре осудили москвича за драку с полицейским в аэропорту 12:51
В столичных МФЦ покажут вновь рассекреченные документы военных лет 12:50
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси 12:48
Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР 12:48
Что делать, если коллектор требует чужой долг 12:47
В Прикамье в школах и детсадах нашли молочные фальсификаты 12:40
Видео: В Петербурге девушка на Audi протаранила более десятка машин 12:35
Пассажирку разбившегося в Забайкалье автобуса по ошибке признали мертвой 12:28
Главный архитектор Воркуты стал фигурантом уголовного дела 12:25
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации 12:19
В Бурятии годовалый мальчик насмерть обварился кипятком 12:19
В Кузбассе при ремонте храма обрушились строительные леса 12:17
АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому 12:12
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 12:11
Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара на нефтепроводе 12:07
В Приамурье построили мост за 4,7 млрд рублей 12:01
"Яндекс" назвал самых популярных артистов 2019 года 11:56
Суды Петербурга вторую неделю подряд эвакуируют из-за писем о бомбах 11:51
Министр экономического развития Алтайского края ушел в отставку 11:43
Исследование опровергло известный стереотип об ошибках 11:42
МИД РФ предупредил о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии 11:41
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС 11:37
"Вечерний Урбан": в 11-й раз определены лауреаты премии Urban Awards 11:36
В Думе инициировали проверку организаторов забастовок таксистов 11:31
Наказанный за пьяную езду житель Бурятии спустил пса на пристава 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 12:38
Рубрика: Власть

Граждане получат компенсацию за необоснованные отказы возбуждать дело

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет законопроектов, расширяющих применение компенсаций за волокиту. На выплаты смогут претендовать граждане, на чьи заявления о преступлении долгое время не реагировали правоохранители.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Подготовлены поправки в УПК и Кодекс административного судопроизводства, по которым разумный срок разбирательства для пострадавших от преступлений начнет исчисляться с момента подачи заявления в правоохранительные органы, - рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Если правоохранители необоснованно затягивали начало расследования, неправомерно отказывая в возбуждении уголовного дела, жертве преступления будет выплачены из казны компенсация за потерю времени".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Чиновник не сможет избежать антикоррупционной проверки под предлогом болезни

По его словам, для назначения такой компенсации необходимо несколько условий. "Первое: преступление действительно было совершено, и человек стал его жертвой. Второе: следствие проявило волокиту, из-за которой преступники либо вовсе не были установлены и привлечены к ответственности, либо привлечены очень поздно, когда вышли разумные сроки, - говорит Владимир Груздев. - До сих пор в том случае, если правоохранители необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела, это время не засчитывалось в исчисление разумных сроков на формальном основании, что дела не было, а значит разбирательство не начиналось. Но волокита, в данном случае, как раз и заключалась в отказе правоохранителей от своевременного начала разбирательства по делу".

Также, как поясняет Владимир Груздев, право на компенсацию за волокиту имеют также лица, которым предъявлялись обвинения. Причем, в данном случае, важен сам факт, что расследование превысило разумные сроки. "Не имеет принципиального значения, признан в итоге человек виновным или оправдан, разбирательство необходимо проводить в разумные сроки, - подчеркивает председатель правления АЮР. - Хотя в случае, если затяжное разбирательство велось в отношение невиновного, по справедливости необходимо назначать более высокие компенсации. Но данный вопрос остается на усмотрение суда. Подготовленные законопроекты устанавливают, что для лица, в отношении которого велось уголовное преследование, разумный срок начинает течь со дня начала уголовного преследования.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за полгода было удовлетворено 46 исков о назначении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу и назначение меры процессуального принуждения в виде ареста имущества. В это число входят дела, когда следствие не потребовало своевременно ареста имущества обвиняемого, в результате чего не был возмещен ущерб от преступления. Также это могут быть компенсации за то, что дело не возбуждалось слишком долго и время было упущено, или следствие затянулось неоправданно долго по каким-то иным причинам. Общая сумма присужденных судом компенсаций за волокиту следствия за полгода составила почти 3,6 миллиона рублей".

Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Работа власти Судебная система Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС