Граждане получат компенсацию за необоснованные отказы возбуждать дело

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет законопроектов, расширяющих применение компенсаций за волокиту. На выплаты смогут претендовать граждане, на чьи заявления о преступлении долгое время не реагировали правоохранители.

"Подготовлены поправки в УПК и Кодекс административного судопроизводства, по которым разумный срок разбирательства для пострадавших от преступлений начнет исчисляться с момента подачи заявления в правоохранительные органы, - рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Если правоохранители необоснованно затягивали начало расследования, неправомерно отказывая в возбуждении уголовного дела, жертве преступления будет выплачены из казны компенсация за потерю времени".

По его словам, для назначения такой компенсации необходимо несколько условий. "Первое: преступление действительно было совершено, и человек стал его жертвой. Второе: следствие проявило волокиту, из-за которой преступники либо вовсе не были установлены и привлечены к ответственности, либо привлечены очень поздно, когда вышли разумные сроки, - говорит Владимир Груздев. - До сих пор в том случае, если правоохранители необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела, это время не засчитывалось в исчисление разумных сроков на формальном основании, что дела не было, а значит разбирательство не начиналось. Но волокита, в данном случае, как раз и заключалась в отказе правоохранителей от своевременного начала разбирательства по делу".

Также, как поясняет Владимир Груздев, право на компенсацию за волокиту имеют также лица, которым предъявлялись обвинения. Причем, в данном случае, важен сам факт, что расследование превысило разумные сроки. "Не имеет принципиального значения, признан в итоге человек виновным или оправдан, разбирательство необходимо проводить в разумные сроки, - подчеркивает председатель правления АЮР. - Хотя в случае, если затяжное разбирательство велось в отношение невиновного, по справедливости необходимо назначать более высокие компенсации. Но данный вопрос остается на усмотрение суда. Подготовленные законопроекты устанавливают, что для лица, в отношении которого велось уголовное преследование, разумный срок начинает течь со дня начала уголовного преследования.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за полгода было удовлетворено 46 исков о назначении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу и назначение меры процессуального принуждения в виде ареста имущества. В это число входят дела, когда следствие не потребовало своевременно ареста имущества обвиняемого, в результате чего не был возмещен ущерб от преступления. Также это могут быть компенсации за то, что дело не возбуждалось слишком долго и время было упущено, или следствие затянулось неоправданно долго по каким-то иным причинам. Общая сумма присужденных судом компенсаций за волокиту следствия за полгода составила почти 3,6 миллиона рублей".