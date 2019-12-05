Любая хирургическая операция немыслима без обезболивания. Но анестезия нередко связана с серьезными побочными эффектами, включая подавление иммунной системы. Некоторые из этих явлений проявляют себя даже через несколько месяцев после операции. И это неслучайно. При анестезии используется целый коктейль тяжелых лекарств, которые обычно доставляются в форме газа. Вдыхая его, пациент теряет сознание и вместе с ним болевую чувствительность. Универсального обезболивания нигде в мире нет.

Так, например, каждый день в Америке 60 000 человек проходят через хирургические операции под общей анестезией. Как правило, они считаются безопасными. Однако в год на 1 млн операций приходится 1,1 смерть по причинам, связанным с анестезией. Да и сам сон во время операции вызывает различные побочные эффекты. Поэтому все больше врачей ищут и используют иные пути борьбы с болью, не требующие больших затрат, не вызывающие сильных рисков. Гипноз - одно из таких направлений. Он устраняет боль и менее всего вредит организму.

Скажем, группа медиков из медцентра MD Anderson Cancer Center в Техасе как раз использует гипноз вместо анестезии. Специалисты стремятся с его помощью успокоить пациента во время некоторых хирургических операций при удалении опухолей. Считается, что таким образом снижается риск постхирургической потери памяти. А главное, снижается уровень использования лекарственных препаратов, вызывающих сильную зависимость.