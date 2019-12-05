Новости

Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается 12:51
В Краснодаре москвича осудили за драку с полицейским в аэропорту 12:51
В столичных МФЦ покажут вновь рассекреченные документы военных лет 12:50
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси 12:48
Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР 12:48
Что делать, если коллектор требует чужой долг 12:47
В Прикамье в школах и детсадах нашли молочные фальсификаты 12:40
Видео: В Петербурге девушка на Audi протаранила более десятка машин 12:35
Пассажирку разбившегося в Забайкалье автобуса по ошибке признали мертвой 12:28
Главный архитектор Воркуты стал фигурантом уголовного дела 12:25
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации 12:19
В Бурятии годовалый мальчик насмерть обварился кипятком 12:19
В Кузбассе при ремонте храма обрушились строительные леса 12:17
АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому 12:12
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 12:11
Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара на нефтепроводе 12:07
В Приамурье построили мост за 4,7 млрд рублей 12:01
"Яндекс" назвал самых популярных артистов 2019 года 11:56
Суды Петербурга вторую неделю подряд эвакуируют из-за писем о бомбах 11:51
Министр экономического развития Алтайского края ушел в отставку 11:43
Исследование опровергло известный стереотип об ошибках 11:42
МИД РФ предупредил о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии 11:41
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС 11:37
"Вечерний Урбан": в 11-й раз определены лауреаты премии Urban Awards 11:36
В Думе инициировали проверку организаторов забастовок таксистов 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 11:56
Рубрика: Культура

"Яндекс" назвал самых популярных артистов 2019 года

Текст: Александр Алексеев
Billie Eilish Фото: EPA-EFE/FELIPE TRUEBA Billie Eilish Фото: EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Billie Eilish Фото: EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

Лидерами года, как и ожидалось, стали 17-летняя американская певица Билли Айлиш (в рамках первого мирового турне выступившая и в России) и 21-летний романтичный долговязый рэпер из Минска Тима Белорусских. Только в январе он выпустил дебютный альбом, но под хиты "Незабудка" и "Мокрые кроссы" уже танцуют огромные концертные залы в России, Беларуси и других странах СНГ. Очевидно, что все мы стосковались по простой и душевной лирике, хорошим мелодиям, интересным историям рассказанным в песнях и свежему звучанию.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Названы самые востребованные поп-исполнители последнего десятилетия

Абсолютно оправданна, хотя немного и неожиданна победа еще одной дебютантки - Zivert (она же Юлия Зиверт, и ей 29). Год назад ее мало кто знал. А теперь ее хиты Life (помните клип, в котором одинокая красивая девушка бродит по равнодушному к ней суетному китайскому городу) и "Зеленые волны" звучит почти из каждого окна… В итоге Zivert стала самой прослушиваемой исполнительницей, а Life - самым популярным треком на Яндекс.Музыке.

Среди самых популярных исполнительниц в этом году также - Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина.

При этом предпочтения наших слушателей зависели и от погоды, и от сезона. Зимой первым был бодрый хит In My Mind дуэта Dynoro & Gigi D'Agostino, весной как раз появился бодрящий и помогающий бороться с одиночеством Life, спетый Zivert одновременно на русском и английском (что шаг к успеху и в Европе). Летом вверх взмыл трек Bad Guy дерзкой и нон-конформистской певицы Billie Eilish. Осенью особенно стал популярен драматичный, построенный на переживаниях и рефлексиях трек NBA группы RSAC (тоже фактически дебютанты).

Прим этом, в течение года мы не только слушали сами, но и делились любимыми треками в социальных сетях, чаще других - песнями "Незабудка" Тимы Белорусских, "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti, Life новой звезды Zivert, "Зацепила" Артура Пирожкова, и Bad Guy певицы и сонграйтера Billie Eilish. Причем уже второй год подряд в топе оказалась и грустная, трагичная песня "Плакала" украинской группы KAZKA.

Фото: REUTERS
В Британии определили самую надоедливую рождественскую песню

Стоит заметить и то, что в 2019 году сервис "Яндекс. Музыка" активно развивал раздел с подкастами, благодаря чему к концу года стало доступно более 90 тысяч эпизодов. Их послушали хотя бы раз более 1 миллиона человек.

Определили и того, кто больше всех слушал музыку: чемпионом по прослушиванию стал пользователь "Яндекс. Музыки" из Барнаула, который за этот год прослушал 5136 часов, а самый большой любитель подкастов - 1036 эпизодов. При этом меломаном, который больше всех любит делиться классными треками, стал житель Ростова-на-Дону, который за год нажал на кнопку "share" 1479 раз. Яндекс знает даже это!

Топ-10 треков года

1. Zivert - Life

2. Тима Белорусских - Незабудка

3. Artik & Asti - Грустный дэнс

4. Billie Eilish - Bad Guy

5. Тима Белорусских - Витаминка

6. Артур Пирожков - Зацепила

7. HammAli & Navai - Девочка-война

8. Zivert - Зелёные волны

9. Тима Белорусских - Мокрые кроссы

10. Дима Билан - Молния.

Тот-10 альбомов года

Фото: kinopoisk.ru
Россияне назвали любимые новогодние фильмы

1. Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

2. Тима Белорусских - Твой первый диск - моя кассета

3. Artik & Asti - 7 (Part 1)

4. Zivert - Сияй

5. RSAC - Аргументы

6. Звонкий - Мир моих иллюзий

7. KAZKA - Karma

8. HammAli & Navai - JANAVI

9. Rammstein - RAMMSTEIN

10. Imagine Dragons - Origins [DELUXE].

Уточним, при подсчете учитывалось количество слушателей треков и альбомов 2018 и 2019 годов выпуска, прослушанных на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2019 года.

Культура Музыка Поп-музыка Общество СМИ и соцсети Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС