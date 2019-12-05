Япония купит необитаемый остров для учений палубной авиации США

Минобороны Японии договорилось о покупке необитаемого острова Магэ в префектуре Кагосима за 16 миллиардов иен (около 146 миллионов долларов). Здесь будет построен объект для проведения массированных учений палубных самолетов ВМС США.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, подчеркнув, что создание такого объекта очень важно для обеспечения безопасности. "Хотелось бы скорее приступить к его оборудованию", - отметил он. Уточняется, что договоренность о приобретении острова была достигнута с частной компанией из Токио, владеющей этими землями, пишет ТАСС.

Учения авиации, во время которых летчики отрабатывают взлеты и посадки на палубы авианосцев, всегда сопровождаются шумом и вызывают протесты жителей Японии. По этой причине тренировки авиации были перенесены на безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1200 километрах от Токио.

Остров Магэ, о покупке которого идет речь, расположен всего в 400 километрах от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на острове Хонсю, где базируются около 60 самолетов американской палубной авиации. Площадь острова - восемь квадратных километров. Здесь планируется возвести аэродром и другие объекты, которые впоследствии будут использоваться совместно с американской авиацией.