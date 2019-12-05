Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 402-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; N 29, ст. 3642; N 39, ст. 4540; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573, 4574; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7014, 7061, 7067; N 50, ст. 7347, 7357; 2012, N 31, ст. 4322, 4333; 2013, N 51, ст. 6678, 6699; N 52, ст. 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1411, 1427; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 13, 64; N 11, ст. 1493; N 14, ст. 1910; 2017, N 1, ст. 33; N 22, ст. 3070; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4761, 4785; N 50, ст. 7553; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100; N 49, ст. 7523; N 53, ст. 8440; 2019, N 8, ст. 715; N 10, ст. 894; N 30, ст. 4099; N 31, ст. 4446) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) решения государственных инспекторов труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений;";

2) статью 13 дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. В решении государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, наряду с указанной в части 1 настоящей статьи информацией должны содержаться сведения о реквизитах банковского счета взыскателя и проставляться отметка о вручении указанного решения работодателю.";

3) дополнить статьей 722 следующего содержания:

"Статья 722. Особенности исполнения решения государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений

1. Решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее - решение о принудительном исполнении), исполняется по правилам, установленным настоящим Федеральным законом, с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.

2. Одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель запрашивает у банков и (или) иных кредитных организаций сведения о видах и номерах банковских счетов должника, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

3. При наличии информации о нахождении в банках и (или) иных кредитных организациях счетов должника судебный пристав-исполнитель по истечении срока для добровольного исполнения выносит постановление, содержащее требование о взыскании денежных средств с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, и не позднее дня, следующего за днем вынесения данного постановления, направляет его в соответствующий банк и (или) иную кредитную организацию. На основании данного постановления банком и (или) иной кредитной организацией незамедлительно производится перечисление денежных средств со счетов должника на указанный в постановлении счет взыскателя.

4. Исполнительное производство по исполнению решения о принудительном исполнении оканчивается в случаях:

1) перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме;

2) отсутствия в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства на счетах должника денежных средств, достаточных для исполнения решения о принудительном исполнении, за счет которых частично или в полном объеме могут быть удовлетворены требования взыскателя.

5. Об окончании исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление, которое в форме электронного документа направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.".

Президент Российской Федерации

В. Путин