Челябинская область стала третьей в России по оценке качества образования. Такого результата она добилась по итогам ГИА-2019. Три тысячи учреждений региона занимаются образовательной деятельностью, и многие из них также оказались в рейтингах лучших в стране. Область сохраняет статус одного из ведущих субъектов РФ по уровню развития образовательной системы. Это стало возможным благодаря комплексному подходу и вниманию к проблемам учебных заведений со стороны областной власти.

- Челябинская область активно участвует во всех 12 нацпроектах - не забывает упомянуть при случае губернатор Алексей Текслер. - В их рамках реализуется 52 региональных проекта - мы существенно нарастили расходы бюджета.

Нацпроект "Образование" также подкреплен 8 региональными проектами, их задача - охватить весь образовательный цикл, наполнить его новыми смыслами. На их реализацию в бюджете только в 2019-м предусмотрено около 1 млрд.

Активно выполняется и программа по переходу школ на учебу в одну смену. По мнению южноуральских педагогов, это позволяет эффективно организовать образовательную среду - ребенок находится под попечительством педагогов непрерывно весь день, совмещая уроки с внеурочной деятельностью. Для расширения этой практики запланировано ввести в эксплуатацию 40 отдельно стоящих зданий и 25 пристроев к существующим учебным заведениям.

В последнее время на Южном Урале ежегодно вводят в строй по две-четыре новые школы вместимостью примерно по три тысячи учеников каждая. В основном строительство ведется в городах: на селе нет дефицита учебных площадей, хотя существует проблема ветхих зданий.

В этом году Челябинск прирос двумя школами. Кроме того, было капитально отремонтировано школьное здание в Нязепетровске, завершаются работы в пристрое школы в Усть-Катаве. Увеличение площадей принесло результат - за последние годы доля обучающихся во вторую смену снизилась с 21 до 17,9%. Только за последний год показатель опустился почти на 2%, хотя количество учеников увеличилось с 397 до 407 тысяч. В правительстве области уверены, что и 2020 год станет результативным.

- В следующем году мы начнем строительство школ в Челябинске, Кунашаке и Верхнеуральске, - говорит первый вице-губернатор Ирина Гехт. - Продолжится оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, подключением к интернету. В этом году мы дополнительно получили средства на цифровизацию - это более 400 миллионов, которые тоже будут освоены в рамках нацпроекта, что поспособствует процессу информатизации школ и расширению образовательных возможностей детей.

Цифровизация предполагает, что все школы получат быстрый интернет: в городах его скорость будет не менее 100 Мбит/c, а на селе - не менее 50. Важным с точки зрения использования IT-технологий является и создание центров цифрового образования: согласно планам к 2022 году их должно быть 733. Много это или мало?

В регионе действуют 900 средних школ и профорганизаций. То есть изменения затронут почти каждую из них. И речь идет уже не о каких-то частных примерах, а о новых образовательных платформах, о цифровом пространстве. Например, уже несколько лет на Южном Урале действует проект дистанционного обучения детей-инвалидов. Эту практику распространят на сельские, труднодоступные школы, в которых мало учителей. Цифровые технологии помогают виртуально посещать музеи и университеты, по-новому формировать учебные группы в зависимости от интересов и степени подготовки учащихся, объединять классы и многое другое. Новый импульс к развитию получила и сфера дополнительного образования. Так, уже организуются детские технопарки "Кванториум".

- У нас будет работать передвижной "Кванториум", - рассказала Ирина Гехт. - Он сможет добираться до отдаленных населенных пунктов, чтобы дети получили возможность прикоснуться к техническому моделированию и другим видам творчества, что способствует профориентации.

Все школы Южного Урала получат быстрый интернет

Современная школа нацелена на раннюю профориентацию, чтобы ученик как можно раньше смог проявить свои способности и таланты, попробовать себя в разных сферах деятельности. Для этого проводятся не только экскурсии, но и открытые уроки, на которых выступают известные люди, добившиеся профессиональных высот. В перспективе все школьники, начиная с 6-го класса, смогут попробовать себя в двух предложенных им профессиях. Они получат личные навыки по краткосрочной программе, что позволит понять, у ребенка есть склонность, к чему "лежит душа".

Педагоги называют это профессиональной пробой. Ведь главная задача школы - воспитать конкурентоспособного человека, который представляет себе свой дальнейший жизненный путь, готов к нему и обладает необходимыми знаниями, чтобы двигаться вперед. Этот опыт поможет ему стать более успешным в жизни, потому что выпускник будет свободен в своем выборе и сумеет сделать его осознанно.

Еще один важный шаг к знаниям и выбору профессионального пути - это участие в школьных олимпиадах. В Челябинской области количество победителей и призеров традиционно велико, особенно по учебным предметам технической направленности. Вместе с тем вот уже второй год подряд областная команда школьников занимает первое место и на олимпиаде по физической культуре.

Традиционно южноуральские старшеклассники приглашаются в сборную команду РФ для участия в международных олимпиадах по математике, физике, химии и информатике. Поддержка одаренных детей является одним из приоритетов областной власти и рассматривается ею как вклад в кадровый ресурс региона. Ежегодно премию губернатора получают 50 школьников, показавших высокие результаты на всероссийских олимпиадах. А в 2019 году их победителями и призерами стали 55 южноуральцев.

- Я искренне горжусь мощным интеллектуальным потенциалом Челябинской области, - не скрывает своего удовлетворения Алексей Текслер. - Ежегодно десятки наших выпускников получают максимальные баллы на едином госэкзамене, а по количеству призеров всероссийских олимпиад мы стабильно входим в десятку лучших регионов страны. Успех на олимпиадах различного уровня - это составная часть образовательного имиджа Южного Урала.