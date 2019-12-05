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05.12.2019 08:00
Рубрика: В мире

Черный четверг

Из-за всеобщей забастовки французы прибегают к системе "Д"
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Нынешнего четверга французы ждали с нескрываемой тревогой, и их можно понять. Ведь на этот день намечена всеобщая забастовка, которая обещала парализовать всю страну. А как могло быть иначе, когда практически все ведущие профцентры призвали провести день действий против проекта пенсионной реформы. Она предусматривает введение единого механизма для всех граждан и отмену так называемых льготных "специальных" режимов, в первую очередь, для транспортников?

Как сообщили в администрации Национальной компании железных дорог (SNCF), в депо остались 90 процентов поездов - как скоростных экспрессов, так и региональных электричек. В Париже практически бездействует метрополитен. Многие станции закрыты и лишь функционируют две автоматизированные ветки - там обходятся без машинистов. Большие проблемы с автобусами и трамваями. Отменен каждый пятый авиарейс: в стачке участвуют пилоты, авиадиспетчеры. Ее также поддержали электрики, газовики, учителя (больше половины школ закрыты). В булочной, что неподалеку, накануне "черного четверга" я поинтересовался у молоденькой продавщицы Элен, а она обитает в небольшом городке к востоку от Парижа, как планирует добираться до работы По словам моей собеседницы, она прибегнет к системе "Д", что означает "адаптация к неординарной ситуации".

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- На одном из сайтов, которые предлагают свести автомобилистов с такими "безлошадными", как я, нашла парня живущего через две улицы, и обо всем с ним договорилась, - поделилась со мной планами Элен. - Он меня утром подхватит, а по дороге возьмет еще одного бедолагу. Правда, в Париже окажемся из-за пробок позже, чем обычно, но это не страшно. Кстати, обратно также обещал нас захватить.

В депо остались 90 процентов поездов

К сервисам автомобильных попутчиков, а их здесь немало, вынуждены прибегнуть многие жители столичного района Иль-де-Франс. Причем региональный совет вызвался взять расходы этих компаний в этот день на себя.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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А вот мой знакомый Кристоф решил вообще в этот четверг в Париж не ездить. Живет в городке Шатне-Малабри в 20 с лишним километрах к югу от столицы, где служит в одной маркетинговой фирме. Договорился с начальством, что будет работать "на удаленке", то есть дистанционно с помощью своего компьютера. Таких тоже достаточно.

Ну а остальные? У кого есть родственники или друзья в Париже, договариваются с ними, и готовы провести ночь на раскладушке или диване, чтобы вечером в четверг отправиться домой. Многие надеются на велосипеды и электросамокаты, благо их во Франции расплодилось в огромном количестве. Те же, кому не суждено найти свою нишу в системе "Д", могут по договоренности с начальством взять день-другой от отпуска.

В мире Европа Франция
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