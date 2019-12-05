Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 6 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; N 51, ст. 7243; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; N 49, ст. 7524; 2019, N 6, ст. 463) следующие изменения:

1) в статье 111-2:

а) в части второй слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части третьей слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) в части четвертой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

г) в части шестой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

д) в абзаце первом части седьмой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

е) в части восьмой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в части первой статьи 16:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце четвертом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце пятом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце шестом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце шестнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце семнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце восемнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце девятнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце двадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце двадцать первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце двадцать седьмом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в пункте 5:

в абзаце четырнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце пятнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце шестнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце семнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце восемнадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце двадцать пятом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) в статье 26:

а) часть девятую изложить в следующей редакции:

"Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

б) часть двенадцатую изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.";

в) в части четырнадцатой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2007, N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; 2014, N 30, ст. 4224; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840) следующие изменения:

1) в статье 281:

а) в подпункте 6 пункта 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в подпункте 5 пункта 2 слова "и финансированию терроризма, структурное подразделение" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, структурное подразделение";

2) в статье 321:

а) в абзаце втором пункта 32 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в пункте 61:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 8 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 9 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 10 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 11 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 15 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 17 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 23 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) в пункте 77 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

г) в пункте 710 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) абзац третий пункта 5 статьи 326 изложить в следующей редакции:

"неоднократное в течение одного года нарушение субъектом страхового дела требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

4) подпункт 10 пункта 2 статьи 328 изложить в следующей редакции:

"10) неоднократное в течение одного года нарушение субъектом страхового дела требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, при условии, что в течение одного года лицензия субъекта страхового дела приостанавливалась по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 5 статьи 326 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

В части четвертой статьи 38 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 2002, N 12, ст. 1093; 2006, N 3, ст. 282; 2012, N 30, ст. 4172; 2015, N 10, ст. 1413) слова "и финансированию терроризма, анализирует" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, анализирует".

Статья 4

В пункте 141 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; 2015, N 10, ст. 1413; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 31, ст. 4849) слова "и финансированию терроризма, анализирует" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, анализирует".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2006, N 1, ст. 5; N 17, ст. 1780; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 13; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4225; 2017, N 52, ст. 7920; 2018, N 17, ст. 2424; N 18, ст. 2560; N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 статьи 391 изложить в следующей редакции:

"8) в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;";

2) абзац второй пункта 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:

"в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимать решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;".

Статья 6

В абзаце четвертом пункта 4 статьи 25 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2002, N 12, ст. 1093; 2015, N 48, ст. 6707) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2007, N 50, ст. 6247; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7061; 2012, N 47, ст. 6391; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 31, ст. 4858) следующие изменения:

1) в статье 62:

а) в пункте 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в пункте 3:

в подпункте 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 8 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 9 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 10 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 11 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 15 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 17 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 23 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) в подпункте 6 пункта 4 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

г) в пункте 9:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце четвертом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в подпункте 3 пункта 4 статьи 71 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) статью 72 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Банк России вправе аннулировать лицензию в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

4) в подпункте 9 пункта 31 статьи 33 слова "и финансированию терроризма в соответствии" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии".

Статья 8

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430) следующие изменения:

1) в абзаце двенадцатом пункта 2 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "и финансированию терроризма";

2) в абзаце первом пункта 511 слова "72 и 73" заменить словами "72, 73 и 75".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, cт. 90; 2019, N 18, ст. 2199; N 30, ст. 4150) следующие изменения:

1) в статье 38:

а) в пункте 9:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 8 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 9 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 10 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 11 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 15 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 17 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 23 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в пункте 91:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в подпункте 5 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) в пункте 96:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце третьем слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в пункте 7 статьи 601 после слова "представляются" дополнить словами "в двух экземплярах", слова "и финансированию терроризма (в двух экземплярах)" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) статью 612 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Банк России вправе аннулировать соответствующую лицензию в случае неоднократного нарушения в течение одного года управляющей компанией требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 27, ст. 3438; 2017, N 31, ст. 4830) следующие изменения:

1) в статье 571 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в статье 60:

а) в пункте 3 части первой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в пункте 2 части четвертой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 11

В пункте 12 статьи 18923 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4815, 4830; 2018, N 18, ст. 2557; N 32, ст. 5115) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 12

В пункте 3 статьи 241 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2011, N 29, ст. 4262; 2013, N 27, ст. 3438; N 49, ст. 6336; 2014, N 52, ст. 7543; 2018, N 1, ст. 66; N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 3 статьи 44 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в пункте 4 части 1 статьи 48 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 14

Внести в пункт 6 части 4 статьи 23 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3992; 2013, N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4357; 2018, N 18, ст. 2560) следующие изменения:

1) подпункт "б" дополнить словами "(кроме случаев, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта)";

2) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) неоднократного нарушения в течение одного года ломбардом требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;".

Статья 15

В части 6 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5814; 2009, N 19, ст. 2278; 2014, N 30, ст. 4260; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 16

В части 7 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2011, N 1, ст. 49; 2013, N 27, ст. 3480; 2016, N 14, ст. 1904; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 17

В части 5 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 18

Внести в пункт 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5640; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225) следующие изменения:

1) подпункт "в" дополнить словами "(кроме случаев, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего пункта)";

2) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4225; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2560; N 31, ст. 4430) следующие изменения:

1) в статье 41-1:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 8 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 9 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 10 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 11 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 15 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 17 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 23 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части 2:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 3 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) в части 8 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

г) в абзаце первом части 10 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) пункт 10 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"10) копии правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);";

3) в части 11 статьи 7:

а) в пункте 1 слова "предусмотренных пунктом 2 настоящей части" заменить словами "предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей части";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) неоднократного нарушения в течение одного года микрофинансовой организацией требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;".

Статья 20

В пункте 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2018, N 17, ст. 2429; N 53, ст. 8440) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 21

Внести в статью 32 Федерального закона от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7597; 2015, N 21, ст. 2981) следующие изменения:

1) в части 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в части 3 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 22

В пункте 12 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4250; 2018, N 31, ст. 4852) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3379) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в статье 3:

а) в части 4 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части 5 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 24

В части 3 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 25

В части 2 статьи 8 Федерального закона от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3367) слова "и финансированию терроризма, а также" заменить словами ", финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также".

Статья 26

В части 8 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4341; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; 2019, N 16, ст. 1824) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 27

В части З1 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 28

В абзаце втором подпункта "е" пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4430) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Президент Российской Федерации

В. Путин