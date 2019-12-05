Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 414-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Принят Государственной Думой 14 ноября 2019 года
Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года
Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2005, N 30, ст. 3101; 2011, N 30, ст. 4596; 2015, N 18, ст. 2614) следующие изменения:
1) абзац восьмой статьи 1 после слова "прейскурантов" дополнить словами "цен на драгоценные камни, разрабатываемых и утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), в установленном им порядке с учетом цен";
2) подпункт 1 пункта 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1) уполномоченному федеральному органу исполнительной власти для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;".
Президент Российской Федерации
В. Путин