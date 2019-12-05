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5 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 423-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 263 Федерального закона "О политических партиях"

Дата подписания 2 декабря 2019 г.
Опубликован 5 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о политических партиях

Принят Государственной Думой 14 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в Федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2950; 2004, N 52, ст. 5272; 2005, N 30, ст. 3104; 2009, N 18, ст. 2155; 2010, N 23, ст. 2798; 2011, N 43, ст. 5975; 2012, N 15, ст. 1721; N 41, ст. 5522; 2013, N 14, ст. 1638; N 19, ст. 2329; 2015, N 6, ст. 884; N 21, ст. 2985; 2017, N 1, ст. 46) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 5 статьи 3 слова ", или политическая партия, списку кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" исключить;

2) в пункте 1 статьи 263 слова "(спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации")" исключить.

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