Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 422-ФЗ "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в статью 24 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 34; N 23, ст. 2692; 2009, N 29, ст. 3593; 2011, N 50, ст. 7338; 2015, N 1, ст. 45, 46) следующие изменения:

1) в части 4 слова "на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя," исключить;

2) в части 4[1] слова "применяются с 1 января 2020 года" заменить словами "за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков, применяются с 1 января 2025 года".

Президент Российской Федерации

В. Путин