Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в статью 38 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в пункт 3 статьи 38 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 2003, N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2009, N 29, ст. 3642) следующие изменения:

1) абзац первый после слов "по решению правления кооператива" дополнить словами "(за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта)";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"Уставом кооператива могут быть предусмотрены полномочия председателя кооператива по принятию решений о совершении сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности кооператива и не связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками и основными средствами кооператива. При этом уставом кооператива может устанавливаться предельная стоимость указанных сделок, которая не может превышать 10 процентов от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива.".

Президент Российской Федерации

В. Путин