К Новому году продукты и валюту лучше покупать уже сейчас

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты":

- Инфляция в России остается под контролем, цены чуть подрастают, но это понятно. Сезонный фактор уже исключен из стоимости продуктов, и производители с ритейлом начинают закладывать в ценники "новогоднюю" премию.

Потребитель сам по себе этого не заметит, потому что в уме не считает и все расходы не запоминает. Но статистика это неплохо отразит.

Уже сейчас появились исследования о росте "индекса оливье" на 4,5 процента по сравнению со значениями годичной давности. Это значит, что продукты, которые используются в этом салате, стали чуть дороже.

Стрессов с ценами в этом году перед Новым годом не предполагается, но вполне можно говорить, что импортные продукты будут немного дороже, чем обычно. Чем выше спрос - тем выше цена, этот рыночный закон наш ритейл исполняет безукоризненно.

Закупать ли продукты на новогодний стол заранее или не спешить? Каждый решает за себя, но дорогостоящие наименования, которые хорошо переносят хранение, вполне можно приобрести уже сейчас.

А тем, кто планирует встретить 2020 год в зарубежных поездках, сейчас можно покупать валюту. Искать какой-то наиболее привлекательный курс при покупках долларов на сумму меньше 5 тысяч долларов нет особенного смысла: сэкономить и выиграть тут не удастся.

Откладывать это мероприятие на последнюю неделю года не стоит - банки, проявив спрос на наличные доллары и евро, вполне могут чуть поднять курсы для обмена валют, поскольку им ничто не мешает это сделать по своему усмотрению.

Волноваться нет причин

На самом валютном рынке сюрпризов ждать не стоит. Сейчас у доллара и евро в парах с рублем ситуация совершенно стабильная. Иногда, в зависимости от конъюнктуры, внутри дня видны колебания курсов иностранных валют. Но они несущественны и никак не сказываются на общей картине.

Доллар все так же балансирует вокруг 64 рублей, временами отклоняясь в обе стороны. Евро консолидируется в пределах 70,50-71,50 рубля, и это тоже понятно и привычно.

Декабрь обычно динамичный месяц для рынков капитала и валют. Здесь и выплаты по внешнему долгу, и подведение итогов года с вероятным закрытием каких-либо позиций, и колебания котировок нефти - 5 и 6 декабря состоится заседание ОПЕК и ОПЕК+.

С высокой вероятностью страны-члены ОПЕК+ договорятся продлить действие соглашения. А те участники, к которым были замечания по нарушению договора, примут обязательство не допускать новых нарушений. Позитивный сценарий приведет в моменте к повышению цен на нефть на 1-3 процента. Это краткосрочный позитив для рубля.

На втором плане маячат США и Китай, которые никак не договорятся подписать даже первую фазу соглашения. Диалог длится уже 16 месяцев. И последние новости показывают, что стороны далеки от консенсуса ровно так же, как и прежде. Трамп на днях говорил, что соглашение может состояться уже после выборов-2020 в США.

На исходе 2019 года стрессов для рубля и цен пока не видно, и хочется надеяться, что перед Новым годом их не случится ни в каком виде. До начала третьей недели декабря доллар останется в диапазоне 63,50-65 рублей, а евро не выйдет за пределы 70-72 рублей.