Как по Беларуси путешествует безвизовый Дед Мороз

А почему лесной маг и волшебник предпочел всем городам и весям Беларуси седобородый Гродно, узнать оказалось не так уж и сложно. Просто гродненские фантазеры удивили его своей смекалкой. Они отправили письмо на Северный полюс и предложили зимнему весельчаку для разминки отгадать незамысловатую загадку: "Что такое Елка в Елке?". Вот и поспешил дедушка на берега Немана. Тем более, что регион сейчас "открыт для любых гостей, даже без визы", - напомнили агентству местные власти.

Время даром стар и млад не теряли. За неделю они успели полетать на самолете, побродить по старинным замкам, продегустировать лакомства местных брендов и даже помогали украсить городские елки. Успели гости прогуляться и по туристическим тропам, заглянуть на популярные предприятия и даже набраться коммерческого опыта: провели переговоры об организации выпуска белорусских новогодних игрушек на Северном полюсе.

Захотел бородач, встряхнув стариной, попытать счастья и на зимней рыбалке: поймать "золотую рыбку" на местном водоеме, чтобы хоть ее упросить отгадать загадку. Рыбалка и впрямь оказалась удачной, подтверждают участники клева, правда, сама красноперая оказалась чересчур молчаливой.

Поэтому за ответом на озорную головоломку Деду Морозу предложили отправиться в местный лесхоз, раз речь в загадке идет о традиционной новогодней красавице. Здесь ему и Снегурочке в деталях описали, как выращивают ели под Гродно. Гости порадовались бережливости белорусов: горожанам предлагают купить елку прямо в кадке, а после праздника дерево можно пересадить в открытый грунт.

Десантом в западный регион Беларуси, где они решили остаться до конца недели, сказочные персонажи, судя по всему, остались довольны. В субботу они примут участие в церемонии зажжения праздничных огней в районном агрогородке Елка, который и выбран жителями области столицей праздника "Елка в Елке".

На празднике-ярмарке гостям предложат поучаствовать в новогодних забавах: посоревноваться в бросании валенка на дальность, сразиться в боях снежками или мешками Деда Мороза. Организуют в Елке и самый большой новогодний хоровод. Предложат безвизовым гостям насладиться концертом местных мастеров, оценить выставку самых оригинальных елок, совершить прогулки в новогодней карете.

Церемонии зажжения огней на елках пройдут в этот день во всех уголках области. Состоятся театрализованные представления, костюмированные шествия, мастер-классы, необычные конкурсы, флешмобы и забеги Дедов Морозов, Снеговиков, словом всех праздничных персонажей. Так что новогодние гости белорусской детворы и взрослых смогут сполна оценить в канун 2020 года гостеприимство Синеокого края.