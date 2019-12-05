Каким будет федеральный бюджет на следующие три года

Социальный характер бюджета 2020-2022 годов подчеркивался еще на стадии его принятия Госдумой. Под этим подразумеваются в первую очередь рост расходов на социальные программы и общая нацеленность на развитие регионов. В бюджете сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу - образование, медицину и другие направления, связанные с "человеческим капиталом". По ним решено направить 35% расходов, почти 7 триллионов рублей. Значительная часть расходов здесь будет финансироваться и из внебюджетных фондов (пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования), а также из бюджетов регионов.

Расходы на соцполитику в 2020-2022 годах составят около 5 триллионов рублей ежегодно. Здравоохранение будет финансироваться каждый год примерно на триллион рублей, образование - примерно на 900 миллиардов рублей.

Бюджетная политика предполагает рост реальных располагаемых доходов. "Исходя из индексации зарплат сотрудников госсектора на 5,4%, мы ожидаем, что реальные зарплаты в экономике вырастут на 4% г/г в 2020 г. против 3,0% г/г в этом году, а реальные располагаемые расходы увеличатся на 1,5% г/г против 0,5% г/г в 2019 году", - указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кроме того, из бюджета следует, что в 2020-2024 годах регионы должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся деньги они направят на инвестиционные проекты. Вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, регионы смогут вкладывать деньги в инфраструктуру и дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые способны дать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей. Речь идет о сумме более 440 миллиардов рублей.

Если говорить об общих параметрах бюджета, то доходы в 2020 году составят почти 20,4 триллиона рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на триллион. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 триллиона рублей, они в последующие годы тоже будут расти, причем быстрее доходов. Таким образом, профицит бюджета останется, но будет сокращаться (с 0,8% ВВП в 2020 году до 0,2% в 2022 году).

Параметры бюджета определены исходя из прогнозируемой инфляции 3% в 2020 году и не выше 4% в 2021 и 2022 годах. В бюджете закладывается рост экономики на 1,7% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году.

Также продолжает работать бюджетное правило, по которому дополнительные нефтегазовые доходы казны выше цены отсечения (в 2020 году, с учетом индексации, это 42,4 доллара за баррель), отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Инвестиции из ФНБ начнутся в 2020 году, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП. Усиливается и финансирование нацпроектов, которые по замыслу властей и должны разогнать экономический рост.

Бюджет в целом сбалансирован при увеличении расходов и на социальные статьи, и на инфраструктуру при сохранении его стабильного основания, говорит главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Но, по его мнению, главный вопрос остается в том, как будут исполняться статьи: в 2019 году экономический рост ограничивал не жесткий бюджет, а медленное расходование по "статьям развития", но к концу года эту проблему удалось преодолеть.

Отсутствие сенсационных изменений является одним из главных достоинств конструкции бюджета на 2020-2022 годы

Несмотря на смещение акцента бюджета все же в сторону развития, по балансу он мало отличается в структуре от бюджетов прежних лет, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. И это хорошо - отсутствие сенсационных изменений является одним из главных достоинств конструкции бюджета, считает руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина.

"Бюджет - ориентир для экономических агентов, его предсказуемость и отсутствие резких изменений в любую сторону обеспечивают некоторую стабильность ожиданий и позволяют бизнесу осуществлять более качественное планирование и строить более длительные планы", - подчеркивает Суслина. Для решения экономических задач главную роль играет не столько объем потраченных средств, сколько эффективность расходов, соглашается она.