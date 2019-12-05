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Камбербэтч и Робби Уильямс озвучат мультфильм о прожорливом тигре

Новости
    05.12.2019, 15:47
Текст:   Юлия Авакова

Британский телеканал Channel 4 решил сделать своим зрителям запоминающийся новогодний подарок и выпустить новую мультипликационную адаптацию детской книжки "Тигр, который пришёл выпить чаю" (The Tiger Who Came To Tea) английской писательницы и иллюстратора Джудит Керр, впервые изданной в далеком 1968 году и выдержавшей множество переизданий.

В 2008 году, к 40-летнему юбилею ее выхода в свет, состоялась премьера музыкального спектакля по мотивам книги. На русский язык книгу официально перевели в 2012 году.

Созданием мультфильма занимается компания Lupus Films, имеющая опыт работы с литературными произведениями ("Мы идем охотиться на медведя" / We're Going on a Bear Hunt по книге Майкла Розена). А их мультфильм "Снеговик и снежный пес" (The Snowman and The Snowdog) 2012 года содержит в себе трогательные отсылки к легендарному "Снеговику" 1982 года за авторством Дайан Джексон.

Тигра в грядущей адаптации озвучит Дэвид Ойелоуо ("Парадокс Кловерфилда", "Интерстеллар"). В своем интервью Radio Times он сказал, что хоть его герой и немногословен (так как предпочитает разговорам поедание всяких вкусностей), для актера роль, в которой нужно издавать столь много разнообразных звуков, - сущее наслаждение.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок

Для семилетней Клары Росс роль девочки Софи станет первым актерским опытом, но любовь к этой книжке, по ее словам, очень помогла в работе над образом.

Голосом отца Софи заговорит Бенедикт Камбербэтч (который за свой век в кинематографе успел побывать и драконом Смаугом, и Гринчем, и даже сатаной), а роль мамы девочки возьмет на себя британская актриса театра и кино Тэмсин Грег.

Рассказчиком выступит Дэвид Уолиамс (мелькнувший в "Докторе Кто", очаровательном сериале "Замок Бландингс" и в других проектах). В Молочнике можно будет узнать Пола Уайтхауса (он скоро снова появится на экране в долгожданной "Истории Дэвида Копперфильда" Армандо Иануччи).

Самым неожиданным сюрпризом будет исполнение песни Hey, Tiger! Робби Уильямсом, одним из солистов некогда популярной группы Take That. Примечательно, что автором музыки стал Дэвид Арнольд, известный многим благодаря композициям, прозвучавшим, среди прочего, в телесериалах "Тост из Лондона" (Toast of London) и в "Шерлоке" (Sherlock). А автором слов стал известный поэт Дон Блэк, написавший немало песен для мюзиклов и фильмов.

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