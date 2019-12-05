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05.12.2019 16:49
Рубрика: В мире

Каждый пятый подросток Англии не получает психологическую помощь вовремя

Текст: Диана Ковалева

Пятая часть английских подростков, имеющих проблемы с психическим здоровьем, в том числе суицидальные наклонности, не получают соответствующую помощь вовремя. Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии (крупнейшей административно-политической части Великобритании), несмотря на огромные средства, выделенные из бюджета на подобные нужды, ведомство не справляется с объемами посетителей.
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Согласно нормативу, пациенты, которые обращаются в специальную службу "скорой и неотложной" помощи (A & E) из-за проблем с психическим здоровьем, должны пройти осмотр максимум в течение четырех часов с момента прихода. Однако в этом году из 13 205 обратившихся за помощью человек в возрасте до 18 лет 2 357 прождали своей очереди куда больше. У экспертов подобные цифры вызывают большую тревогу, так как время ожидания может лишь усугубить состояние пациента. "Несмотря на все усилия персонала, иногда (в залах ожидания - прим. "РГ") царит стрессовая и пугающая обстановка, где отчаявшемуся ребенку или подростку не стоит сидеть часами, ожидая помощи", - заявила Эмма Томас, исполнительный директор благотворительной организации YoungMinds. Она также добавила, что раз Национальная служба здравоохранения не справляется с потоками пациентов, то нужно подумать, где открыть аналоги точек A & E: например, в школах.

Вообще, психическое здоровье подростков - проблема весьма острая для Великобритании. Как показал недавний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), только 53 процента британских школьников в возрасте 15 лет заявили, что довольны своей жизнью - это на 14 процентов меньше, чем средний показатель по всем странам ОЭСР. При этом, каждый десятый школьник сказал, что чувствует себя очень грустно, а каждый четвертый - что над ним регулярно издеваются в школе. Менее всего оказались удовлетворены своей жизнью мальчики.

Напомним, что в рамках долгосрочного плана Национальная служба здравоохранения обязалась обеспечить всем жителям Англии круглосуточный доступ к психиатрической помощи. На эти нужды планируется выплачивать по 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (192 миллиарда рублей) в год до 2023-24 года.

В мире Европа Великобритания
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