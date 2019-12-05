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05.12.2019 16:29
Рубрика: Культура

Киностудия имени Горького заявила о планах развития кино

Текст: Сусанна Альперина
Киностудия имени Горького после прихода новой менеджерской команды разрабатывает новую долгосрочную программу развития. Основной акцент будет сделан на производстве собственных и партнерских художественных и документальных фильмов. Отвечать за эти направления будут новые креативные продюсеры Киностудии Горького - Наталья Харыбина - ответственна за игровое кино и Анастасия Рыцина - за документальное. Новая команда должна подготовить и представить Совету директоров долгосрочную программу развития к марту 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Наша главная задача - вернуть Студии Горького звание флагмана детско-юношеского и документального кино. Новые креативные продюсеры - профессионалы индустрии, они обладают всем необходимым опытом, чтобы запустить активный процесс кинопроизводства", - говорит генеральный директор Киностудии Юлиана Слащева. Также она добавляет, что Наталья Харыбина и Анастасия Рыцина хорошо известны на кинорынке и заработали авторитет среди коллег множеством талантливых проектов.

Фото: iStock
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"У Натальи - многолетний опыт продюсерской и режиссерской работы, как для ТВ, так и для большого экрана. Анастасия - по образованию режиссер неигрового кино. Ее проекты были реализованы в России, Украине, Казахстане. А профессиональная деятельность была неразрывно связана с Петербургской Студией документальных фильмов", - отметила Юлиана Слащева.

В свою очередь, Наталья Харыбина подчеркивает, что, прежде всего, сконцентрируется на успешном завершении текущих проектов Киностудии, а также поиске нового материала детско-юношеской тематики: "Мы планируем проведение питчингов, смотров в рамках фестивалей, нам важно широко заявить о планах студии внутри индустрии. Безусловно, нам интересны коммерческие, прокатные проекты, но "авторский блок" также останется - как зона эксперимента и самовыражения".

Анастасия Рыцина считает основной своей задачей создание полноценного Кластера документального кино на базе Киностудии Горького: "Все главные, титулованные авторы документального кино сейчас либо ушли в Интернет, либо с трудом находят финансирование для воплощения своих идей. Государственные субсидии поступают довольно бессистемно. С научно-популярным кино - положение в стране почти критическое. Мы хотим переломить эту ситуацию. И уверены, что создание единой базы неигрового кино на Киностудии Горького будет эффективным и в самое ближайшее время даст результат".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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