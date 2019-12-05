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05.12.2019 20:46
Рубрика: Культура

Кипелов выступит в Москве с симфоническим оркестром

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
"Кипелов", всероссийский тур 2019-2020, "Крокус Сити Холл", Москва, 7 декабря
Валерия Кипелова фанаты называют не иначе как по имени-отчеству и уважают, как мало кого другого. Фото: РИА Новости Валерия Кипелова фанаты называют не иначе как по имени-отчеству и уважают, как мало кого другого. Фото: РИА Новости
Валерия Кипелова фанаты называют не иначе как по имени-отчеству и уважают, как мало кого другого. Фото: РИА Новости

Обладатель очень необычной премии - "Отцы рока" (кстати, не существующей в других странах) Валерий Александрович Кипелов (большинство фанатов называют его по имени-отчеству и уважают так, как мало кого другого) - и в самом деле такой. При этом человек он максимально порядочный, честный, доброжелательный, искренний... А еще - абсолютно не тусовочный, без понтов, гонора или самолюбования. Домосед, эрудит, библиофил, меломан, прекрасно разбирающийся в музыке и умеющий, да и любящий петь и классику, и хеви-метал. Везет же тем, кто встречает его на прогулках в Бирюлевском лесопарке, где артист (пока не на гастролях) наматывает долгие пешие километры. Если кто-то подойдет, то ответит и не станет кичиться своей звездностью. Но лучше все-таки не беспокоить, ибо во время таких прогулок Валерий иногда тоже пишет свою музыку.

Фото: "Ультра Продакшн"
The Hatters представят в Москве новый альбом

Нынешний тур, стартовавший 7 октября, необычный для "Кипелова" - группа играет с симфоническим оркестром. Так будет и в Москве 7 декабря. Ну, а накануне группа представила свой новый клип - "Жажда невозможного", снятый в готическом замке Кельха, памятнике архитектуры, расположенном в Санкт-Петербурге.

Сам Валерий Кипелов рассказал об этой работе так: "Мы рассматривали разные варианты и, несмотря на то, что песня достаточно нехарактерна для группы, решили снять клип именно на "Жажду невозможного". Дело в том, что мы никогда не играли блюз".

В программе прозвучат как песни группы "Кипелов", в том числе и из пока последнего - "Кресты и звезды", и знаменитая "Я свободен" проекта "Кипелов - Маврин", увы, ограничившегося одним альбомом (Валерий недавно пел на юбилейном концерте своего друга-гитариста), и несколько хитов "золотого состава" "Арии" 80-х годов...

При этом некоторые фанаты полагают, что "оркестр лишний, ибо он мешает, отвлекает от группы". Но думается, что наоборот - добавляет ей новых эмоций и свежих аранжировочных решений. Нормальное правильное соединение разных жанров искусств. Вот и в клипе "Жажда невозможного" участвовала балерина Виолетта Жирова. "Все жанры хороши, кроме скучного", как говаривал классик... После концертов Валерия Кипелова с ним тем более нужно согласиться.

The Hatters ("Шляпники"), "ЦСКА-Арена", Москва, 7 декабря

Одна из самых веселых и обаятельных групп России лихо и отчаянно соединяет в своих треках рок-н-ролл, ска-панк и русские народные песни. Получается очень артистично и непредсказуемо. А уж что стоит состав инструментов - от традиционных гитар до медной группы и скрипки.

Накануне "Шляпники" представили новый сингл "Дед Мороз не показывает слез". Уже название его звучит ободряюще. Ну и конечно, в концерте прозвучит хит "Все сразу", клип для которого захотел снять знаменитый режиссер Эмир Кустурица.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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