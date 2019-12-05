Наибольшего роста экономики и, соответственно, наибольших выгод от вступления в ЕАЭС достигли самые молодые участники союза - Киргизия и Армения. К такому выводу пришли участники XIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", прошедшей в Москве.

- За пять лет участия Киргизии в ЕАЭС рост ее валового внутреннего продукта составил 35 процентов, - заявил министр ЕЭК по основным направлениям интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. - Рост ВВП в Армении за тот же период составил 34 процента. При этом промышленное производство и инвестиции в Армении увеличились на 57 процентов, а экспорт - на 67. Киргизстан также демонстрирует рост показателей. Объем промышленности и инвестиций вырос на 25 процентов, а экспорта - на девять.

По словам другого участника конференции - начальника отдела экономического анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) Алексея Кузнецова, странам ЕАЭС и Таджикистану, участвующему в ЕАБР, за последние годы удалось увеличить устойчивость перед внешними шоками, хотя конъюнктура мировых рынков все же оказывает воздействие на ситуацию внутри союза.

- Во многом повышение устойчивости связано с реализацией сбалансированной внутриэкономической политики, в том числе с действием бюджетных правил и повышением гибкости курсообразования, - цитируют Алексея Кузнецова СМИ. - По нашим оценкам, сокращение мирового роста на 0,7 процента за год, сопровождаемое повышением глобальной неопределенности и уменьшением интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, может привести к снижению темпов прироста совокупного ВВП стран-участниц ЕАБР на 0,3 процента.

Тем не менее в отношении Киргизии аналитики и эксперты сохраняют оптимизм. Отчасти в связи с тем, что, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕАК), Киргизия по-прежнему сохраняет один из самых высоких темпов развития экономики в ЕАЭС. К примеру, в первой половине 2019 года объем внутреннего валового продукта республики вырос на 6,4 процента. Превысить этот показатель в Евразийском союзе удалось только Армении. Ее ВВП увеличился на 6,8 процента.

С позитивными прогнозами выступают и представители ЕАБР. В 2020-2021 годах, по их оценкам, экономический рост республики достигнет в среднем 3,4 процента в год, сохраняя один из самых высоких темпов в ЕАЭС.

- Рост ВВП Киргизии в 2019 году достигнет четырех процентов в связи с восстановлением производства золота и повышением объемов экспорта, - заявил несколько дней назад директор по аналитической работе ЕАБР Андрей Фалилеев.

Киргизская сторона, в свою очередь, призывает посмотреть на развитие Евразийского союза под другим ракурсом. Как полагает советник президента КР Олег Панкратов, первоначальный импульс экономической интеграции за пять лет несколько поугас. "Это видно по повестке дня органов ЕАЭС, - заявил он на конференции в Москве. - В союзе все больше отходят от стратегических вопросов в сторону решения текущих проблем. Усиление конкуренции в союзе приводит к ослаблению общей значимости интеграционного проекта на мировом рынке".

Официальный Бишкек предлагает другим участникам ЕАЭС усилить роль Евразийской комиссии и делегировать ей больше полномочий. Это, как полагает Олег Панкратов, приведет к тому, что союз будет более оперативно реагировать на изменения на мировом рынке.

Прямая речь

Михаил Бабич, первый замминистра экономического развития России



ЕАЭС - состоявшийся проект, в котором созданы условия для развития бизнеса, стимулирования притока инвестиций, притока капитала и рабочей силы. Преимущество союза - глобальный рынок и 185 миллионов человек. Страны ЕАЭС успешно справляются с барьерами, которые возникают в процессе интеграции. Приоритетное направление - долгосрочный рост.