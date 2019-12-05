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05.12.2019 14:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай и Россия создадут сообщество инновационных медиатехнологий

2020 и 2021 годы станут Перекрестными годами российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Об этом сегодня заявил в Пекине заместитель главы Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Выступая на 12-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Шэнь Хайсюн, который также занимает пост сопредседателя с китайской стороны в Совете по СМИ этого комитета, подчеркнул, что Совет продолжит содействовать сотрудничеству между средствами массовой информации двух стран в области новых технологий и созданию Китайско-российского сообщества инновационных медиатехнологий.

Шэнь Хайсюн сообщил, что в последние годы Совет по СМИ уделяет пристальное внимание дипломатии на уровне глав государств Китая и России, а также предпринимает комплексные меры по реализации имеющихся преимуществ в средствах массовой информации и по внедрению инновационных коммуникационных технологий в целях выведения на новый уровень сотрудничества в области СМИ между двумя странами и содействия укреплению контактов между народами двух стран.

Шэнь Хайсюн напомнил, что приуроченный к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений медиапроект "Мы вместе!" установил рекорд по численности аудитории. Эта мультимедийная интерактивная онлайн-акция, организаторами которой выступили Медиакорпорация Китая и МИА "Россия сегодня", набрала более 1 миллиарда просмотров и комментариев.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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