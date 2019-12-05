Китай и Россия создадут сообщество инновационных медиатехнологий

Выступая на 12-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Шэнь Хайсюн, который также занимает пост сопредседателя с китайской стороны в Совете по СМИ этого комитета, подчеркнул, что Совет продолжит содействовать сотрудничеству между средствами массовой информации двух стран в области новых технологий и созданию Китайско-российского сообщества инновационных медиатехнологий.

Шэнь Хайсюн сообщил, что в последние годы Совет по СМИ уделяет пристальное внимание дипломатии на уровне глав государств Китая и России, а также предпринимает комплексные меры по реализации имеющихся преимуществ в средствах массовой информации и по внедрению инновационных коммуникационных технологий в целях выведения на новый уровень сотрудничества в области СМИ между двумя странами и содействия укреплению контактов между народами двух стран.

Шэнь Хайсюн напомнил, что приуроченный к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений медиапроект "Мы вместе!" установил рекорд по численности аудитории. Эта мультимедийная интерактивная онлайн-акция, организаторами которой выступили Медиакорпорация Китая и МИА "Россия сегодня", набрала более 1 миллиарда просмотров и комментариев.