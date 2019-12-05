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05.12.2019 13:27
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал возвращение пива на стадионы

Текст: Татьяна Замахина
Пиво может вернуться на стадионы - во время футбольных матчей его продажу хотят разрешить. Законопроект о снятии запрета рекомендовал к принятию в первом чтении комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев (представители ЛДПР). Исключения они предлагают сделать для детско- юношеских соревнований (в ходе них пиво, конечно, продаваться на стадионах не будет).

Что касается "взрослых" соревнований, то пенный напиток не предполагается продавать на стадионе повсеместно.

Как пояснил суть предложения глава комитета Михаил Дегтярев, купить пиво и выпить его можно будет только в специально организованных местах общественного питания вне трибун.

Фото: Carlsberg
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Существующий запрет ущемляет права болельщиков, считает парламентарий. То, что они способны вести себя культурно, показал, например, опыт Чемпионата мира по футболу в России.

- На мой взгляд, доходы, которые остаются в общепите и вокруг стадиона, было бы правильно собирать на объекте спорта и направлять на развитие спорта, - считает Дегтярев.

По его словам, в законопроекте четко прописан этот момент: все средства, полученные от продажи пива, будут потрачены на развитие детско-юношеского спорта.

В октябре правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Госрегулирование оборота алкоголя Законопроекты и комментарии
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