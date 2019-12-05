Комитет ОПЕК+ допустил дополнительное сокращение добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал участникам сделки рассмотреть возможность дополнительного сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

"Учитывая, что сейчас зимний сезон и спрос значительно ниже с учетом прогноза развития на рынке, было также рекомендовано в течение первого квартала рассмотреть на заседании ОПЕК и министерской встрече, которая состоится завтра, сокращение добычи в первом квартале 2020 года дополнительно примерно на 500 тысяч баррелей. На первый квартал, на период действия соглашения", - сказал Новак (цитата по ТАСС).

Досрочное продление сделки о сокращении добычи нефти не ожидается, а решение о ее пролонгации будет приниматься уже на следующей встрече в марте 2020 года, когда истекает срок действующего соглашения.