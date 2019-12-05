Власти Германии внезапно принялись раскручивать очередной международный скандал против России, вытащив для этого из закромов августовское убийство в Берлине чеченского полевого командира. Канцлер Ангела Меркель объявила о высылке двух дипломатов РФ и оставила за собой право на дальнейшие шаги против Москвы, включая новые санкции. Решение принято под надуманным предлогом о том, что Россия якобы отказывалась сотрудничать со следствием по делу.

Почему об убийстве вспомнили именно сейчас? Один из древнейших следственных принципов - Cui prodest, что переводится как "Ищи, кому выгодно". И если отталкиваться от выгодополучателей, то Россия среди них далеко не на первом месте.

Например, эксперт по внутренним делам правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Шустер уже заговорил о возобновлении "холодной войны" и предложил расширить масштабы контрразведки и внешней разведки против России, увеличить штат сотрудников, закупить новые технические средства. Это классический прием спецслужб и их ставленников во власти - выбить себе увеличение финансирования под антироссийские страшилки. Кроме того, некоторым силам в правящей верхушке ФРГ сейчас выгодно отвлечь внимание от внутренних проблем и возложить ответственность за резонансное убийство на Россию. Правящая коалиция оказалась на грани распада из-за шокирующих результатов выборов нового руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Ситуация, которая сложилась вокруг высылки российских дипломатов, может быть совсем не случайной с учетом предстоящего 9 декабря саммита "нормандской четверки". Нельзя полностью исключать, что с помощью обвинений в адрес Москвы Берлин рассчитывает оказать большее давление на Кремль.

Террорист Хангошвили нажил много врагов, желавших расквитаться

Наконец, к травле Москвы по этому делу подключилась и американская The Wall Street Journal. Газета утверждает, что, если федеральный прокурор ФРГ обнаружит "российский след", это может сказаться на энергетическом сотрудничестве Москвы и Берлина. США всеми силами пытаются вставить палки в колеса этому сотрудничеству, включая проект "Северный поток-2". Новый скандал в Германии с обвинениями в адрес России для Вашингтона как нельзя кстати.

Напомним, что 40-летний боевик Зелимхан Хангошвили, гражданин Грузии и уроженец Панкисского ущелья, был застрелен в августе в центре Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего мужчину, предположительно гражданина России, хранившего полное молчание на допросах. В СМИ утверждается, что он - обладатель фальшивого паспорта, за что и зацепилась немецкая пресса, а за ней и власти. Мол, раз фальшивый паспорт, то без Кремля тут не обошлось.

Обвинения в адрес России вновь поражают отсутствием доказательств, поэтому их использование для обоснования высылки дипломатов выглядит по меньшей мере неуместным. Процесс прошел по уже традиционной схеме. Расследование якобы независимых групп Bellingcat и The Insider, дозированные вбросы в прессу о "следах российских и чеченских спецслужб", которые охотно подхватила и немецкая прокуратура. Но, похоже, когда речь заходит о нападках на Москву, хваленому западному правосудию не нужны никакие доказательства, а достаточно домыслов в стиле highly likely. Эту формулировку, в переводе с английского означающую "весьма вероятно", использовали во время расследований о "руке Москвы" в США. Она означает, что доказательств не нашлось, но виновник очевиден, поскольку иной правдоподобной версии придумать нельзя. А скорее, не хочется. А еще точнее: западным элитам и невыгодно искать других виновников.

А потенциально заинтересованных в убийстве Хангошвили немало, как и других вопросов. Зачем вообще власти ФРГ дали вид на жительство бандиту? Информированный источник рассказал "РГ", что руки убитого в Берлине боевика Хангошвили в крови не то что по локоть, а по самое плечо. Его жертвами стали более 60 человек. Даже в прокуратуре Германии отмечали, что, как следует из свидетельских показаний, убитый принимал участие в боевых действиях в Чечне на стороне незаконных вооруженных формирований в 2000-2004 годах и был связан с их главарями, включая Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова. Деятельность таких фигур в Европе зачастую связана с разного рода криминалом, контрабандой, насилием, рэкетом, и конфликты между различными преступными группировками - совсем не редкость. По оценке источника редакции, убийство в Германии - чистой воды криминальная разборка бандитских формирований между собой.

Не говоря уже о том, что одним из ключевых эпизодов прошлого Хангошвили стало участие в операции грузинских военных по ликвидации чеченских боевиков в Лопотском ущелье в 2012 году. По слухам в прессе, после этого ваххабиты заподозрили Хангошвили в том, что именно он предал их собратьев по оружию, и на него началась охота. В Грузии на него было совершено несколько покушений.

В Москве указали на отсутствие в данном деле каких-либо доказательств причастности российских официальных лиц

И это только самые известные истории, а кто знает, сколько врагов нажил себе Хангошвили за свою богатую на преступления и предательства "карьеру". Так что версий, причем куда более правдоподобных, чем та, что озвучил официальный Берлин, есть превеликое множество. Но раз германское правосудие их упорно не замечает, напрашивается очевидный вывод - никакие другие виновники Берлину сейчас не нужны.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, никакого отношения к властям России это убийство иметь не может. Он считает, что эта тема "экзальтируется германскими СМИ". В Москве указали на отсутствие в данном деле каких-либо доказательств причастности российских официальных лиц к совершенному убийству. В МИД России подчеркнули, что в ближайшее время выработают ответные действия.