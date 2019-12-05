Археологи расшифровали редкие "конверты" из древнего Вавилона

Новости

В Гатчине пенсионерка "сняла порчу" за деньги и украшения 16:00
Главный конкурент Tesla строит завод на деньги нефтяных королей 16:00
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата" 15:51
США дали добро на переезд космодрома "Морской старт" в Россию 15:48
Камбербэтч и Робби Уильямс озвучат мультфильм о прожорливом тигре 15:47
На Сахалине проверят больницу после сообщений о просроченных лекарствах 15:46
Видео: В Екатеринбурге построят тюремный бутик 15:42
В Ростове начались съемки сериала "Капкан для монстра" 15:38
Тюменцев предупредили о падении ступени ракеты "Союз-2" 15:37
Фото: 44-летний Леонард из "Теории Большого взрыва" впервые стал отцом 15:34
Городам Подмосковья добавят денег на ликвидацию стихийных свалок 15:27
Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова 15:27
Кинотеатру "Художественный" возвратят исторический облик 15:27
Медведев рассказал о самых сложных решениях 15:22
В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях 15:22
В Подмосковье родился мальчик Король Лев 15:18
Вышел трейлер драмы "Три Христа" с Ричардом Гиром и "Тирионом" 15:14
В Псковской области запустят ферму по выращиванию алмазов 15:12
В Мурманске "заминировали" здания правительства и суда 15:05
Продажи новых автомобилей в России продолжают падать 15:04
Ученые: В США птицы становятся меньше, но отращивают большие крылья 15:02
Зоозащитники признали "Джокера" Хоакина Феникса человеком года 15:01
В Крыму чиновников обяжут сдавать декларации о конфликте интересов 14:50
Самый длинный эскалатор метро построят в столичной подземке 14:49
В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 14:35
Рубрика: Общество

Археологи расшифровали редкие "конверты" из древнего Вавилона

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Pisa Фото: University of Pisa
Фото: University of Pisa

Международная команда археологов во главе с профессором Анаклето Д'Агостино из Университета Пизы (Италия) при проведении раскопок в древнем городе Марад в Ираке обнаружила огромное количество клинописных табличек и фрагментов крайне редко встречающихся глиняных "конвертов".

Сообщение об открытии было опубликовано на сайте Университета Пизы. Археологи провели раскопки в руинах Марада в центральной части Ирака. Они нашли около сотни клинописных табличек, восемь из которых сохранились полностью.

Фото: Anadolu Agency
Найден древнейший храм в мире

Эти артефакты датируются началом второго тысячелетия до нашей эры. По словам Анаклето Д'Агостино, тексты уже расшифрованы. В основном, они рассказывают об экономической и административной жизни древнего города в Месопотамии. В текстах имеется информация о деловых операциях, а также о судах.

"Найденные нами таблички относятся к периоду Исина и Ларсы (ок. 2003-1813 гг. до н.э.) и Старовавилонскому периоду (ок. 1894 - ок. 1595 гг. до н.э.), - говорит профессор. - Они содержат договоры купли-продажи и письма, в них упоминаются имена правителей, а также имеются ссылки на несколько городов".

Кроме того, археологи обнаружили около 100 так называемых кретул. Это были своего рода глиняные "конверты", в которые укладывались клинописные таблички. Эти "конверты" покрывались оттисками печатей и обвязывались нитями.

"Конверты" - это специальные контейнеры изготовленные из тонкого слоя глины, - объясняет Д'Агостино. - На их поверхности обычно указывалась тема сообщения, например, имена и изображения. Это помогало не только найти адресата, но и гарантировать сохранность сообщения".

Кстати, некоторые кретулы оказались старше табличек, они датируются третьим тысячелетием до нашей эры. "Конверты" были украшены сценами охоты и сражений, изображениями воинов и животных.

Все обнаруженные кретулы оказались расколоты на фрагменты. Однако ученые говорят, что в древности они выглядели очень богато и свидетельствовали о ранге человека, отправляющего сообщение. Некоторые из таких "конвертов" были украшены драгоценными камнями.

На Сицилии археологи нашли похороненного в гидрии младенца
В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Ирак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается