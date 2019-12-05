Археологи расшифровали редкие "конверты" из древнего Вавилона

Международная команда археологов во главе с профессором Анаклето Д'Агостино из Университета Пизы (Италия) при проведении раскопок в древнем городе Марад в Ираке обнаружила огромное количество клинописных табличек и фрагментов крайне редко встречающихся глиняных "конвертов".

Сообщение об открытии было опубликовано на сайте Университета Пизы. Археологи провели раскопки в руинах Марада в центральной части Ирака. Они нашли около сотни клинописных табличек, восемь из которых сохранились полностью.

Эти артефакты датируются началом второго тысячелетия до нашей эры. По словам Анаклето Д'Агостино, тексты уже расшифрованы. В основном, они рассказывают об экономической и административной жизни древнего города в Месопотамии. В текстах имеется информация о деловых операциях, а также о судах.

"Найденные нами таблички относятся к периоду Исина и Ларсы (ок. 2003-1813 гг. до н.э.) и Старовавилонскому периоду (ок. 1894 - ок. 1595 гг. до н.э.), - говорит профессор. - Они содержат договоры купли-продажи и письма, в них упоминаются имена правителей, а также имеются ссылки на несколько городов".

Кроме того, археологи обнаружили около 100 так называемых кретул. Это были своего рода глиняные "конверты", в которые укладывались клинописные таблички. Эти "конверты" покрывались оттисками печатей и обвязывались нитями.

"Конверты" - это специальные контейнеры изготовленные из тонкого слоя глины, - объясняет Д'Агостино. - На их поверхности обычно указывалась тема сообщения, например, имена и изображения. Это помогало не только найти адресата, но и гарантировать сохранность сообщения".

Кстати, некоторые кретулы оказались старше табличек, они датируются третьим тысячелетием до нашей эры. "Конверты" были украшены сценами охоты и сражений, изображениями воинов и животных.

Все обнаруженные кретулы оказались расколоты на фрагменты. Однако ученые говорят, что в древности они выглядели очень богато и свидетельствовали о ранге человека, отправляющего сообщение. Некоторые из таких "конвертов" были украшены драгоценными камнями.