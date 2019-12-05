Корреспондент RT пострадала при разгоне акции протеста в Париже

Корреспондент RT Шарлот Дубенски пострадала при разгоне акции протеста в Париже. Об это она написала на своей странице в Twitter.

"После почти трех лет освещения протестов моя удача закончилась", - отметила она, добавив, что в нее (чуть пониже спины) попала часть шумовой гранты.

Напомним, сегодня во Франции стартовала забастовка, направленная против реформы пенсионной системы. По всей стране запланировано около 250 манифестаций, в них принимают участие около 300 тысяч человек. В Париже демонстрация началась в 14:00 по местному времени. Для обеспечения безопасности были привлечены около 6 тысяч полицейских. В течение дня они провели уже около 10 тысяч проверок и задержали несколько десятков человек (71 - еще до начал шествия).

Беспорядки в столице возникли после того, как к манифестации присоединились несколько сотен радикалов из "Черного блока". Они начали забрасывать полицейских и жандармов камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы.