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05.12.2019 19:25
Рубрика: Власть

Лавров: Русофобия стала инструментом внутренней политической борьбы в США

Текст: Юрий Когалов
Русофобия превратилась в один из инструментов внутренней политической борьбы в США и будет использована вновь в борьбе за избирателей в рамках начинающейся предвыборной кампании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому агентству Askanews.

"К сожалению, в последние несколько лет диалог между нашими странами фактически оказался заложником обострившихся противоречий в вашингтонском истеблишменте. Часть его представителей все это время активно нагнетала русофобию в рамках межпартийной борьбы, можно сказать, даже сделала на нее ставку в решении своих корыстных задач", - напомнил Лавров. По его словам, именно с этой целью были "придуманы и растиражированы абсолютно бездоказательные инсинуации о российском вмешательстве в американские выборы и сговоре с командой Дональда Трампа". "Против нашей страны предпринята целая серия недружественных шагов, включая санкции, массовую высылку дипломатов и захват дипломатической собственности", - напомнил Лавров. В итоге это привело ухудшению не только двусторонних отношений, но и росту напряженности в международных делах.

По мнению главы российского МИД, Трамп "в целом осознает, чем чревато продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном", "однако непростая политическая обстановка внутри США по-прежнему осложняет и даже блокирует положительные импульсы".

Фото: РИА Новости
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Москва со своей стороны предлагает устойчивый диалог вне зависимости от американской внутриполитической обстановки. Однако на недружественные шаги Россия будет отвечать зеркально, предупредил Лавров. "Сами будем действовать прагматично: отвечать на недружественные шаги, но оставаться открытыми к возвращению диалога с Вашингтоном на конструктивную основу, к совместному поиску путей оздоровления российско-американских отношений", - заявил министр.

Что касается нормализации отношений с Киевом, то тут, по словам Лаврова, все зависит от украинской стороны. "Главный вопрос, хочет ли нормализации отношений с нашей страной сама Украина. Мы не раз заявляли, что интересам двух государств не отвечает конфронтация. В Москве готовы к конструктивному диалогу с Киевом", - отметил глава МИД РФ, добавив, что киевские власти также должны наладить прямой и устойчивый диалог с Донецком и Луганском.

То же самое касается Брюсселя. "Со своей стороны по-прежнему открыты для прагматичного сотрудничества с Евросоюзом - нашим соседом и важным торгово-экономическим партнером. Исходим из того, что имеющиеся проблемные моменты вполне поддаются решению, если руководствоваться принципами взаимного уважения интересов", - заявил Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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