Лавров: Русофобия стала инструментом внутренней политической борьбы в США

Русофобия превратилась в один из инструментов внутренней политической борьбы в США и будет использована вновь в борьбе за избирателей в рамках начинающейся предвыборной кампании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому агентству Askanews.

"К сожалению, в последние несколько лет диалог между нашими странами фактически оказался заложником обострившихся противоречий в вашингтонском истеблишменте. Часть его представителей все это время активно нагнетала русофобию в рамках межпартийной борьбы, можно сказать, даже сделала на нее ставку в решении своих корыстных задач", - напомнил Лавров. По его словам, именно с этой целью были "придуманы и растиражированы абсолютно бездоказательные инсинуации о российском вмешательстве в американские выборы и сговоре с командой Дональда Трампа". "Против нашей страны предпринята целая серия недружественных шагов, включая санкции, массовую высылку дипломатов и захват дипломатической собственности", - напомнил Лавров. В итоге это привело ухудшению не только двусторонних отношений, но и росту напряженности в международных делах.

По мнению главы российского МИД, Трамп "в целом осознает, чем чревато продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном", "однако непростая политическая обстановка внутри США по-прежнему осложняет и даже блокирует положительные импульсы".

Москва со своей стороны предлагает устойчивый диалог вне зависимости от американской внутриполитической обстановки. Однако на недружественные шаги Россия будет отвечать зеркально, предупредил Лавров. "Сами будем действовать прагматично: отвечать на недружественные шаги, но оставаться открытыми к возвращению диалога с Вашингтоном на конструктивную основу, к совместному поиску путей оздоровления российско-американских отношений", - заявил министр.

Что касается нормализации отношений с Киевом, то тут, по словам Лаврова, все зависит от украинской стороны. "Главный вопрос, хочет ли нормализации отношений с нашей страной сама Украина. Мы не раз заявляли, что интересам двух государств не отвечает конфронтация. В Москве готовы к конструктивному диалогу с Киевом", - отметил глава МИД РФ, добавив, что киевские власти также должны наладить прямой и устойчивый диалог с Донецком и Луганском.

То же самое касается Брюсселя. "Со своей стороны по-прежнему открыты для прагматичного сотрудничества с Евросоюзом - нашим соседом и важным торгово-экономическим партнером. Исходим из того, что имеющиеся проблемные моменты вполне поддаются решению, если руководствоваться принципами взаимного уважения интересов", - заявил Лавров.