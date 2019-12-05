Мединский: Дети читают много, но не то, что нужно

Российские дети читают не то, что нужно - такое мнение выразил Владимир Мединский, выступая на X съезде Российского книжного союза, который прошел в четверг, 5 декабря, в Москве. По словам министра культуры, все их внимание сейчас приковано к смартфонам.

С расхожим утверждением, что дети в России совсем перестали читать, Владимир Мединский не согласен.

- Нормально дети читают, но не то, что нужно, и не с того, что нужно - с "черного зеркала", - отметил он, демонстрируя смартфон.

Министр также обратил внимание, что среднее время, которое дети тратят на различные электронные гаджеты, составляет примерно шесть часов в день. И напомнил присутствующим о недавнем предложении ограничить смартфоны хотя бы в школьные часы, назвав его "отличной идеей".

- Пять минут чтения книги снижают артериальное давление и уменьшают стресс. Пять минут сидения в смартфоне - ровно наоборот, - приводит слова Мединского ТАСС.

Очередной съезд Российского книжного союза собрал участников в Шуваловском корпусе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Основными темами стали анализ книжного рынка России, место и роль чтения в нацпроектах, а также вовлечение молодежи в книжную индустрию.