Медведев назвал неприемлемым "отсечение" людей от иностранных лекарств

"Мы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства", - напомнил Дмитрий Медведев. В этом году сумма составляет 150 млрд рублей, а в следующем будет выделено 175 млрд. "Деньги есть, вопрос в том, чтобы их перевести в лекарства", - заметил он.

Есть и перечень жизненно-важных препаратов, продолжил премьер-министр. Их было 500, сейчас 760. Но в ряде случаев лекарства, действительно, исчезают. При этом винить импортозамещение в этом нельзя, убежден он.

Импортозамещение не имеет целью отсечь людей от иностранных лекарств, заверил Медведев: "Это неприемлемо, негуманно, невозможно". Цель сделать эти препараты дешевле. "Мы же можем лекарства производить", - заметил он.

За последний год фармацевтика возросла на 18 процентов, назвал цифру глава правительства. Кроме того, лекарственная безопасность - одно из важнейших направлений безопасности страны.

Медведев привел в пример преднизолон: в России по международным непатентованным наименованиям выпускается 10 лекарств. Но нужно смотреть за их качеством, разбираться, что работает, а что нет, проводить экспертные консультации.

Не менее сложная тема - государственное регулирование цен. Необходимы усилия, чтоб оно было более гибким, пояснил Медведев и рассказал, что недавно подписал постановление правительства, чтобы оно стало проще. Нужно постоянно перерегистрировать цены - "иначе они вылетят наверх", - пояснил он. "Мы их "давим" в ряде случаев, по таким условиям не хотят работать производители и нужно находить компромисс", - заметил премьер.

"Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек", - заверил глава правительства. То, что государство для себя закупает (в поликлиники и больницы), - это другая история, продолжил он.

"Мы стараемся поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства", - объяснил Медведев. "Нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас, даже если рынок снижается, чтобы был ассортимент, чтобы по той же формуле можно было бы выбрать разные препараты", - уверен он. "Постараемся отрегулировать так, чтобы сбоев было меньше или не было по возможности", - заверил премьер-министр.