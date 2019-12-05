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05.12.2019 13:52
Рубрика: Власть

Медведев назвал способ привлечь молодежь к нацпроектам

Текст: Кира Латухина

Участие молодежи в работе над нацпроектами только приветствуется, но официальная информация им скучна. Информировать ребят нужно на их языке, "не грузить". Об этом заявил премьер-министр в ежегодном интервью федеральным телеканалам.

"Хороши все жанры, кроме скучного", - заметил глава правительства. "Официальную информацию зачастую молодежь не очень воспринимает: скучно кажется, не хочет потреблять, - заметил он. - Но это не значит, что не интересуется". "Вопрос, на каком языке это общение идет, в какой форме и где", - пояснил Дмитрий Медведев.

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"Очень важно использовать все варианты, но это должно быть сделано по-умному, здесь нельзя "грузить" кого-то. Просто должно быть, доступно", - заметил глава правительства.

"Если человек заинтересуется, сможет зайти не только в Youtube или социальные медиа, хотя это должно быть, и уже есть, но потом посмотреть и уважаемые каналы... чтобы почерпнуть более подробную информацию или зайти на сайт и посмотреть конкретную программу", - продолжил премьер. "Это зависит от потребности конкретного человека, но вести эту работу надо, точно абсолютно", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Национальные проекты 2019-2024 Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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