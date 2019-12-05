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05.12.2019 12:30
Рубрика: Власть

Медведев оценил развитие страны в 2019 году

Текст: Кира Латухина
Развитие страны в этом году было успешным, считает глава правительства. Хорошие показатели инфляции, безработицы, профицитный бюджет. Есть запас прочности, который позволяет уверенно смотреть в будущее. Но "подразогреть" экономику все же необходимо.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.

Фото: iStock
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Но развивалась экономика не такими темпами, как хотелось бы - максимальный рост прогнозируется в размере 1,3-1,5 процента ВВП. В то время как по указу президента должна расти в год в районе 3 процентов. Но эта цифра вполне достижима, убежден Медведев.

"Другие цифры благоприятные и хорошие для экономики", - оценил глава правительства. Инфляция в этом году будет 3,8 процента, это самая низкая за всю историю Российской Федерации. И это не просто цифра, это значит, что цены меняются в этих границах, пояснил премьер. И ипотека тоже с ней связана. "Поэтому эта цифра нас не может не радовать", - заметил он.

Фото: iStock
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"Хорошая цифра по безработице", - продолжил Медведев. Безработица была в районе 5 процентов, а будет 4,6-4,7 процентов. В то время как в крупнейших экономиках она в среднем 8-10 процентов. "А это миллионы людей", - добавил он.

Бюджет профицитный, профицит будет в районе 1,8 процента от ВВП. "Этот запас прочности позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - сказал премьер-министр.

Но значительная часть работы впереди. Это был год старта нацпроектов и в целом ряде случаев раскрутка медленнее рассчитываемого, признал глава правительства. Это надо учесть в работе следующего года, сказал он. Необходимо "подразогреть" экономику и вывести на устойчивые темпы роста, подчеркнул он.

"Развитие нашей страны в 2019 году было вполне успешным", - заключил премьер.

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Власть Работа власти Госуправление Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства Национальные проекты 2019-2024 Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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