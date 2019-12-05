Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года

Новости

Что делать, если коллектор требует чужой долг 12:47
В Прикамье в школах и детсадах нашли молочные фальсификаты 12:40
Видео: В Петербурге девушка на Audi протаранила более десятка машин 12:35
Пассажирку разбившегося в Забайкалье автобуса по ошибке признали мертвой 12:28
Главный архитектор Воркуты стал фигурантом уголовного дела 12:25
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации 12:19
В Бурятии годовалый мальчик насмерть обварился кипятком 12:19
В Кузбассе при ремонте храма обрушились строительные леса 12:17
АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому 12:12
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 12:11
Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара на нефтепроводе 12:07
В Приамурье построили мост за 4,7 млрд рублей 12:01
"Яндекс" назвал самых популярных артистов 2019 года 11:56
Суды Петербурга вторую неделю подряд эвакуируют из-за писем о бомбах 11:51
Министр экономического развития Алтайского края ушел в отставку 11:43
Исследование опровергло известный стереотип об ошибках 11:42
МИД РФ предупредил о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии 11:41
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС 11:37
"Вечерний Урбан": в 11-й раз определены лауреаты премии Urban Awards 11:36
В Думе инициировали проверку организаторов забастовок таксистов 11:31
Наказанный за пьяную езду житель Бурятии спустил пса на пристава 11:26
В карельском доме ветеранов зафиксировали вспышку ротавируса 11:26
Популярное средство от диабета заподозрили в провоцировании рака 11:26
После ДТП с автобусом предложили запустить поезд из Читы в Сретенск 11:23
Ученые Урала и Вьетнама создадут умный морской порт 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 12:37
Рубрика: Власть

Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года

Текст: Галина Мисливская
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что по итогам текущего года реальные доходы россиян вырастут. Такое мнение он высказал в четверг в ходе интервью представителям российских телеканалов и радиостанций.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

"Реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы в последние годы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие 9 месяцев этот тренд изменился, эти доходы начали расти. Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный - может быть, 0,2-0,3%", - сказал он.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Видеотрансляция: Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства

Но дело даже не в цифрах, добавил премьер. "Важнее всего самочувствие людей и их ощущения: если они понимают, что их доходы стабильны или даже растут, то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Зарплата Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС
В результате стрельбы в Перл-Харборе погибли два человека