Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что по итогам текущего года реальные доходы россиян вырастут. Такое мнение он высказал в четверг в ходе интервью представителям российских телеканалов и радиостанций.

"Реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы в последние годы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие 9 месяцев этот тренд изменился, эти доходы начали расти. Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный - может быть, 0,2-0,3%", - сказал он.

Но дело даже не в цифрах, добавил премьер. "Важнее всего самочувствие людей и их ощущения: если они понимают, что их доходы стабильны или даже растут, то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства", - подчеркнул Дмитрий Медведев.