Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью российским телеканалам пошутил про Гарика Харламова, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова.

В своем вопросе про интернет и телевидение он упомянул про "тандем". Медведев в ответ тоже решил пошутить.

"Правильно я вас понимаю, Тимош, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?" - сказал Медведев. Он имел ввиду ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Батрутдинов, улыбнувшись, ответил Медведеву утвердительно.

Вопрос, заданный юмористом, касался борьбы между телевидением и интернетом за зрителей. По словам Медведева, в силу специфики своей работы он больше использует интернет, нежели ТВ. Премьер уверен, что такие пропорции сохранятся и в будущем.