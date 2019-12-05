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05.12.2019 14:09
Рубрика: Власть

Медведев призвал к уважению авторских прав

Текст: Кира Латухина

Нужны международные конвенции и нетерпимость государств по отношению к "пиратству" в интернете. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.

"Система неэффективна, но стала лучше", - оценил борьбу с "пиратством" глава правительства и вспомнил, как вчера встречался с главой Всемирной организации по интеллектуальной собственности. "Говорили, как в цифровом мире защищать интеллектуальные права", - сообщил он.

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"У нас нет традиции уважения к авторским правам", - с сожалением констатировал Медведев. "Мы боремся с "зеркалами", три с лишним тысячи разбили", - сказал он. Но в России "люди остроумные и умелые", создают все новые способы, заметил премьер. Да и старые не отмирают - к примеру, до сих пор фильмы снимают из-под полы в кинотеатрах.

"Невозможно побороть эту проблему, заразу, находясь в одной стране - должны быть международные соглашения", - убежден премьер-министр. Ведь можно заходить через ресурсы в разных странах. Поэтому нужны конвенции и нетерпимая позиция стран, заключил он. "В цифровой сфере охрана авторских прав очень затруднительна, нужно придумывать все новые конструкции", - также заметил глава правительства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам Защита авторских прав
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