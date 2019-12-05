Новости

Новосибирец взыскал компенсацию за мат на концерте "Ленинграда" 13:18
Медведев раскрыл свои планы на Новый год 14:19
Александровские ворота в Петербурге сдали в аренду за рубль 14:17
Блокадную графику Александра Блэка представят на выставке в Минске 14:14
Певец Сергей Лазарев уличил крупнейшую в мире авиакомпанию в плагиате 14:13
Медведев призвал к уважению авторских прав 14:09
Челябинский "врач-вампир" попытался оспорить лечение 14:07
На дне Тихого океана найден специфический объект petit-spot 14:06
Медведев призвал не идеализировать СССР 14:05
Названа страна, больше всех пострадавшая от стихийных бедствий 14:04
СК проверит данные об избиении ребенка в детсаду Краснодара 14:04
Видео: неуправляемый Porsche врезался в стену музея 14:02
Итальянский эспрессо станет нематериальным объектом ЮНЕСКО 14:00
Роскачество назвало лучшие модели наушников 14:00
В Перми на таможне изъяли незадекларированную партию часов 13:56
Медведев назвал способ привлечь молодежь к нацпроектам 13:52
Москалькова рассказала о 35 тысячах обращений от граждан 13:50
Найден древнейший храм в мире 13:50
Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ 13:42
Премьер-министр РФ призвал восстановить Соловецкий монастырь 13:40
Медведев оценил командный дух в правительстве 13:30
Мединский: Дети читают много, но не то, что нужно 13:30
В Сургуте под завалами сгоревшего в ноябре дома нашли еще одно тело 13:29
Комитет Госдумы поддержал возвращение пива на стадионы 13:27
Победа Рублева над Федерером стала лучшим матчем сезона по версии АТР 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 14:05
Рубрика: Власть

Медведев призвал не идеализировать СССР

Текст: Владимир Кузьмин

В советские времена было много хорошего, согласен премьер-министр Дмитрий Медведев, но призывает не идеализировать Советский Союз.

В ходе интервью главы правительства российским телеканалам представитель ОТР поинтересовалась его мнением, почему огромное количество людей в стране говорят, что хотели бы жить во времена СССР. Слышать это можно даже от молодежи, которая родилась уже после распада той страны.

Медведев назвал способ привлечь молодежь к нацпроектам

"Для людей моего поколения и более взрослого это свойство человеческой памяти. Мы помним только самое лучшее из периода нашей молодости", - считает Медведев. Человек так устроен, что он вычеркивает из памяти все плохое, но в отношении советских времен существует определенная идеализация.

- В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не надо, - заявил глава кабинета министров. - Это было очень сложное государство.

Той части молодежи, которая говорит, что хотела бы оказаться там, Дмитрий Медведев попробовал объяснить на бытовых вещах: "Где очутиться? У пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами?". Даже в таком большом городе как Ленинград ничего не было, вспоминал премьер.

Фото: Pixabay
Медведев назвал неприемлемым "отсечение" людей от иностранных лекарств

Были в СССР определенные социальные гарантии, согласен глава правительства, но и их не стоит идеализировать. Система здравоохранения, например, хоть и была бесплатная, но в школе на медосмотре у будущего премьера просто измеряли рост и вес.

Какие-то вещи в советские времена были устроены рационально, признал Медведев. Действительно качественным было образование. Но, уверен он, абсолютное большинство современной молодежи не смогло бы жить в той стране: "Для современной молодежи там было бы крайне неуютно".

Молодых людей он призвал смотреть вперед, но не забывать прошлое своей страны. "Советский Союз - это наша история. Противоречивая, но очень важная", - сказал председатель правительства.

Власть Позиция Общество История Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС