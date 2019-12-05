Медведев призвал не идеализировать СССР

В советские времена было много хорошего, согласен премьер-министр Дмитрий Медведев, но призывает не идеализировать Советский Союз.

В ходе интервью главы правительства российским телеканалам представитель ОТР поинтересовалась его мнением, почему огромное количество людей в стране говорят, что хотели бы жить во времена СССР. Слышать это можно даже от молодежи, которая родилась уже после распада той страны.

"Для людей моего поколения и более взрослого это свойство человеческой памяти. Мы помним только самое лучшее из периода нашей молодости", - считает Медведев. Человек так устроен, что он вычеркивает из памяти все плохое, но в отношении советских времен существует определенная идеализация.

- В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не надо, - заявил глава кабинета министров. - Это было очень сложное государство.

Той части молодежи, которая говорит, что хотела бы оказаться там, Дмитрий Медведев попробовал объяснить на бытовых вещах: "Где очутиться? У пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами?". Даже в таком большом городе как Ленинград ничего не было, вспоминал премьер.

Были в СССР определенные социальные гарантии, согласен глава правительства, но и их не стоит идеализировать. Система здравоохранения, например, хоть и была бесплатная, но в школе на медосмотре у будущего премьера просто измеряли рост и вес.

Какие-то вещи в советские времена были устроены рационально, признал Медведев. Действительно качественным было образование. Но, уверен он, абсолютное большинство современной молодежи не смогло бы жить в той стране: "Для современной молодежи там было бы крайне неуютно".

Молодых людей он призвал смотреть вперед, но не забывать прошлое своей страны. "Советский Союз - это наша история. Противоречивая, но очень важная", - сказал председатель правительства.