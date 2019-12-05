Медведев раскрыл свои планы на Новый год

Глава правительства встретит Новый год в кругу семьи и друзей, это хорошая традиция. Об этом Дмитрий Медведев заявил в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.

"Соберу свою семью, друзей, которые приедут в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента, - рассказал Медведев. - Так же, как встречает 99 процентов нашего населения". "Ничего в этом удивительного нет. Мне кажется, это хорошая семейная, домашняя традиция", - считает он.

На вопрос про желания премьер-министр ответил, что на дни рождения давно их не загадывал. А на Новый год "каждый человек в эти минуты все-таки подспудно об этом думает, что нам новый год готовит", продолжил он. "Но рассказывать об этом нельзя, поэтому и я рассказывать не буду, чтобы все-таки все получилось", - заключил глава правительства и поздравил всех жителей России с наступающими праздниками, пожелав счастья и здоровья.