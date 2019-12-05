Медведев рассказал о чтении книг и любимой музыке

Премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал всем побольше читать, особенно классику и современных авторов. Об этом зашла речь в ходе интервью федеральным телеканалам.

"Книжки надо читать. Самое главное, чтобы их хотелось читать", - сказал он.

"Я был обычным ребенок. Научился читать года в два. Читал я книги только, если заставляли родители - что-то полистаешь", - признался премьер-министр, отметив, что каждому нужно найти свою книгу, которая вызовет интерес.

По словам Медведева, первой книгой, которая увлекла его в детстве, были "Дети капитана Гранта" Жюля Верна.

При этом не имеет значения когда и как читать - электронные книги удобно брать с собой, а обычные приятно держать в руках.

Кроме того, глава кабмина рассказал и о своих музыкальных пристрастиях.

"Я музыку слушаю с детства, я люблю музыку, причем мои вкусы менялись, я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе вопреки установкам того периода, слушал ту музыку, которую слушать было нельзя", - признался Медведев журналистам.

С возрастом музыкальный вкус премьер-министр изменился, стал нравиться джаз и классика. Сейчас музыка не мешает и во время монотонной работы, сказал он.

"Я и ряд рутинных видов деятельности выполняю, это не мешает работе, выполняю под музыку. Кому-то музыка мешает, мне нет", - сказал Медведев.