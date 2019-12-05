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05.12.2019 13:40
Рубрика: Власть

Медведев рассказал о ходе "мусорной" реформы

Текст: Владимир Кузьмин
В создание новой для страны отрасли по переработке коммунальных отходов до 2024 года будет проинвестировано 300 миллиардов рублей.

Работа идет непросто, признал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе телеинтервью российским телеканалам. "Это, во-первых, масштабные инвестиции. Во-вторых, людям далеко не всегда нравится, что утилизация должна проходить где-то у них под носом", - пояснил он.

Поэтому правительство вынуждено балансировать между необходимостью уничтожать коммунальные отходы и желанием людей чувствовать себя комфортно. Для этого требуется строить мусоросжигательные заводы, развивать мощности по сортировке отходов. "Если мы этого не сделаем, эти кучи будут расти и дальше. Заниматься этим надо, даже если это кому-то не очень нравится", - считает Медведев.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Опасения за чрезмерно высокие тарифы не оправдались, полагает премьер. В каких-то регионах это имело место, но при помощи временами ручного управления удалось не допустить масштабного роста тарифов, заявил глава кабмина. "Сейчас ситуация достаточно тихая. Это означает, что тарифы оказались приемлемыми", - отметил премьер-министр.

Сложным в реформе, рассказал Дмитрий Медведев, оказалось послать сигналы в регионы, что власти на местах должны заниматься этой темой в каждом конкретном районе и населенном пункте. "Из Белого дома мы не должны принимать решения по каждому мусорному бачку, который находится в регионе", - подчеркнул глава правительства.

Недостаточно эффективная работа в рамках реформы с обращением коммунальных отходов приводит к отставкам. Так, бывший генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев был освобожден от должности, не проработав в ней и года. "Коллеги, которые непосредственно отвечают за этот процесс в правительстве, были недовольны темпами тех решений, которые принимались на уровне компании. Они хотят, чтобы там было больше энергии", - пояснил Медведев это кадровое решение.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства "Мусорная" реформа Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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