Медведев рассказал о реализации нацпроектов

Глава правительства не видит ничего удивительного в том, что на старте нацпроектов средства тратились медленнее, чем предполагалось. "Более того, у нас нет цели взять и сразу все потратить, - подчеркнул он. - Тратить - это дело хорошее, но тратить надо с умом".

Не все оказались готовы, чтобы быстро эти деньги разверстать, признал Медведев. Сначала затянули работу федеральные органы, потом регионы.

- Все это в целом неправильно, из этого нужно извлечь абсолютно четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно, в определенных пропорциях, как это и положено, - ожидает премьер.

Для этого Медведев обязал министерства и ведомства подготовить все документы для финансирования национальных проектов в 2020 году до конца текущего года.