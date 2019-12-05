Медведев рассказал о самых сложных решениях

Никто в руководстве страны не хотел принимать решение по повышению пенсионного возраста, признался премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ на вопрос о самом сложном решении в его работе. Но оно было необходимо, отметил он.

- Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми и, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно, - сказал глава правительства в ходе интервью российским телеканалам. - Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась.

Также он вспомнил события 2008 года, когда ему, недавно вступившему в должность президенту, пришлось отдавать приказ для примирения Грузии после ее агрессии в отношении Южной Осетии.