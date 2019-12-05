Медведев: Реформа первичной медпомощи потребует более 550 млрд рублей

Общее состояние первичной сети медучреждений в ряде регионов "удручающее, здесь надо что-то делать", отметил он, говоря о своих впечатлениях от посещений провинциальных больниц. "Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно туда - в поликлинику, ФАП, больницу приходят практически все люди", - сказал Медведев.

Для этого "нужны инвестиции в саму "первичку" - нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих, потому что в сарае невозможно лечить людей", подчеркнул он.

По расчетам правительства, на строительство и ремонт зданий, а также закупку оборудования в ближайшие пять лет потребуется не менее 550 млрд рублей. Или даже больше. "Эти деньги жалеть нельзя ни в коем случае", - уверен премьер.

Он также коснулся темы нескольких резонансных увольнений врачей, о которых говорили СМИ в последние месяцы. "Я не буду анализировать каждую конкретную ситуацию, скажу только одно: здесь главными являются интересы пациентов, все остальное нужно отодвинуть в сторону - амбиции, обиды и прочее", - уверен глава правительства РФ.