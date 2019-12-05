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05.12.2019 14:11
Рубрика: Власть

Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно

Текст: Галина Мисливская

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что общество должно реализовывать свой запрос на справедливость строго в рамках закона. Такое мнение он высказал в ходе интервью российским телеканалам и радиостанциям, комментируя летние протесты в Москве.

Глава правительства считает, что в уличные акции вылился "мощный запрос на справедливость". "Само по себе это нормально, вопрос только в одном: ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно, - подчеркнул он. - Можно заявить о своем мнении, это нормально. Но заявлять о своем мнении надо в порядке, предусмотренном действующими правилами".

Фото: iStock
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Закон может не нравиться, но его нужно соблюдать, "иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций", предостерег премьер. "То, что во Франции (делали) "желтые жилеты", у нас может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный", - привел он пример.

В тоже время любая юридически разрешенная активность допустима и даже необходима, считает Дмитрий Медведев, поскольку "государство должно эти настроения улавливать".

Говоря о судебных процессах, возбужденных после уличных акций в Москве, глава правительства заявил, что "в каждом конкретном случае нужно просто досконально разбираться".

"Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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