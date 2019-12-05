Минсельхоз Японии выложил инструкцию, как правильно есть рыбу

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии (MAFF) выложило на своем сайте инструкцию, как правильно есть рыбу. Инструкция сделана на примере сайры и сопровождается картинками с пояснениями. Пояснения, к сожалению, только на японском, однако картинки достаточно наглядны, чтобы все оказалось понятным и для тех, кто не владеет японским.

1. Сначала надо сделать небольшую бороздку вдоль средней линии лежащей на боку рыбы палочками (или ножом), продвигаясь от головы к хвосту.

2. Съесть верхнюю часть половины рыбы, есть лучше тоже по направлению от головы к хвосту.

3. Съесть нижнюю часть обращенной к вам половины рыбы.

4. Придерживая голову рыбы, извлечь хребет, ухватив хвост палочками (или, допустим, вилкой).

5. Отложить кости в сторону.

6. Съесть оставшуюся часть рыбины, от головы к хвосту. Потроха - на любителя.

7. Рыба съедена, на тарелке аккуратно лежат голова, позвоночник и хвост.

Белый шарик, который лежит в правом нижнем углу тарелки - это хрен, который в Японии подают к большинству видов рыбы.

Объяснение способа есть рыбу - одна из страниц буклета MAFF, рассказывающего о рыбе и рыбных блюдах Японии.