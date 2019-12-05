Минсельхоз освободит от НДС плательщиков единого сельхозналога

Предприятия, выплачивающие единый сельхозналог, могут освободить от уплаты НДС, рассказали "РГ" в Минсельхозе.

"Минсельхоз России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения предельной суммы выручки от сельскохозяйственной деятельности, при которой предусмотрено освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость плательщиков единого сельскохозяйственного налога (до 800 млн рублей)" - сообщили в пресс-службе министерства.

Депутат Алексей Чепа внес в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", уточнили в ведомстве.

Минсельхоз поддерживает эти изменения и передал свою позицию в Минфин России.

Ранее по этой теме высказался президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. По его словам, эта мера позволит малым сельскохозяйственным предприятиям, в том числе тепличным, более безболезненно пережить последствия ежегодного роста производственных затрат, которые сейчас составляют уже не менее 50 процентов себестоимости продукции.

"Ведь вкупе с отменой с 2019 года возмещения части прямых понесенных затрат на создание (модернизацию) тепличных комплексов малые сельхозпредприятия оказываются в крайне невыгодном для себя положении, что в свою очередь может привести к деградации отечественного рынка овощей защищенного грунта", - отметил эксперт.

Однако Алексей Ситников также обратил внимание на то, что не стоит ограничивать объем выручки предприятий 800 миллионами рублей, а нужно обеспечить возможность выбора для малых предприятий - либо оставаться на едином сельскохозяйственном налоге без уплаты НДС, либо предоставлять необходимую документацию и работать с НДС.