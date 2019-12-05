Моряки РФ и Вьетнама отработали эвакуацию подводников

Надо сказать, что трагедии в море, в том числе гибель подлодки "Курск", заставили флотское командование России серьезно пересмотреть всю систему организации поисковых и аварийно-спасательных операций. Изменения коснулись не только структуры профильной Службы ВМФ, но и технического обеспечения ее подразделений. Так, несколько лет назад в Севастополе на базе водолазной школы Черноморского флота создали учебный центр подготовки военных спасателей и водолазов. Кроме того, в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова открыли направление водолазных специалистов.
Одновременно велись испытания новейшего по тем временам подводного аппарата АС-40, который еще называют "Бестер-1", и спасательного судна "Игорь Белоусов". Как утверждают эксперты, по своим характеристикам "Бестер-1" превосходит зарубежные аналоги и может работать с водолазами при выполнении широкого спектра спасательных задач. Этот аппарат имеет рабочую глубину погружения до 700 метров. В числе его особенностей - точность позиционирования и навигации на глубине, наличие единой автоматизированной системы управления.
Кроме того, в России создают свое высококачественное спасательное оборудование. Скажем, используемое в ВМФ водолазное снаряжение СВУ-5, по оценке экспертов, не уступает мировым образцам. Там, где нельзя привлечь к работе водолазов, в перспективе станут трудиться роботы, процесс их создания по заказу ВМФ тоже идет полным ходом.