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05.12.2019 19:26
Рубрика: Происшествия

Уволен насовсем

Cуд не вернул полицейского на службу
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Мосгорсуд отказал в восстановлении на службе уволенному сотруднику полиции.

В постановлении суда речь идет о бывшем сотруднике УВД по Западному административному округу столицы Максиме Уметбаеве, который был уволен после прекращения уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в отношении журналиста Ивана Голунова.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Суд отказал Голунову в удовлетворении его жалобы на следователя

Дело получилось громким. И общественный резонанс - соответственным. Журналиста медиаресурса задержали в центре Москвы, на Цветном бульваре, и отправили в СИЗО по подозрению в торговле наркотиками. Провели обыски у него дома. Оформили изъятие наркотических средств. Но Голунов настаивал, что отраву ему подкинули.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Но вскоре уголовное преследование Голунова было прекращено "за непричастностью к преступлению".

В полиции начали собственное расследование, результатом которого стало увольнение со службы шестерых высокопоставленных офицеров, в том числе двух генералов.

Некоторые уволенные полицейские подали иски к своим главкам о восстановлении на службе. В том числе бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, а также оперативник УВД ЗАО Роман Феофанов. Требования восстановить их на службе суд также отклонил.

Заседания проходили в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну.

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