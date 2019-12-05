Мощный взрыв разрушил трехэтажный дом на юге Польше

В трехэтажном доме на юге Польши взорвался газ. Здание разрушено. Под завалами могут находиться около 8 человек.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы потушить пожар, параллельно ищем пострадавших", - заявил представитель местной пожарной охраны Яцек Клещевский. На месте ЧП работают около 100 человек. Им приходится вручную разбирать завалы. Специально обученные собаки пока не могут приступить к поиску пострадавших из-за пожара.

Взрыв в трехэтажном здании на территории горнолыжного курорта Щирк прогремел в среду вечером. В доме проживали девять человек. Одна женщина в момент ЧП была на работе, сообщает РИА Новости.